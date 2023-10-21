Потужна підтримка: посол України у США розповіла, чи будуть нові поставки ракет ATACMS

За словами Оксани Маркарової, Україна насправді має потужну двопартійну підтримку в Конгресі. Однак головним питанням є вибори в Палаті представників.

Українські дипломати у США ведуть роботу над додатковими поставками ракети ATACMS. Про це повідомила посол України в Штатах Оксана Маркарова під час ефіру національного телемарафону.

Маркарова не стала детально коментувати поставки.

"Давайте я скажу дипломатично — ми над цим дуже активно працюємо", — зазначила вона, відповідаючи на запитання журналіста.

Також Маркарова сказала, що президент США Джо Байден 20 жовтня подав запит на додаткове бюджетне фінансування на весь фінансовий 2024 рік, який розпочався вже 1 жовтня 2023 року. Посольство України також займається тим, щоб Конгрес це схвалив.

"Мінімум 61 млрд. Тому що ще зараз опрацьовуємо всі статті, а 61 — це те, що виключно для України, але там ще є низка статей, які можуть бути використані для багатьох країн", — сказала вона.

За словами Маркарової, Україна насправді має потужну двопартійну підтримку в Конгресі. Однак головним питанням є вибори в Палаті представників. Більшість поукраїнських політиків чудово розуміють цю необхідність.

"США підтримують нас у нашій боротьбі. Була схвальна реакція на останні законопроєкти, які не є вимогою США, а є частиною наших зобов'язань як кандидата в ЄС", — наголосила вона.

Оксана Маркарова про підтримку з боку США

Нагадаємо, що військовий експерт Петро Черник сказав, що удари ATACMS протягом кількох тижнів можуть змінити хід війни. Щоденні удари протягом кількох тижнів за логістичними маршрутами, вважає Петро Черник, послабило б передові частини росіян. Але для цього Силам оборони необхідно мати до двох тисяч ATACMS.