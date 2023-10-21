В окупованому Донецьку лунають вибухи: над містом піднявся чорний дим (фото, відео)

За даними росЗМІ, внаслідок обстрілу Калінінського району Донецька спостерігається задимлення в районі "Мотелю".

У суботу, 21 жовтня, в тимчасово окупованому Донецьку пролунали потужні вибухи. Над містом здійнявся чорний дим у районі "Мотелю". Про це повідомляє російський пропагандистський канал "Типичный Донецк".

Попередньо, близько 14:20, у російських пропагандистських каналах написали, що Ворошиловський, Калінінський, Куйбишевський райони перебували під обстрілом.

Пізніше так званий "мер" Донецька Олексій Кулемзін повідомив, що внаслідок обстрілу Калінінського району спостерігається задимлення в районі "Мотелю".

"Унаслідок обстрілу Калінінського району спостерігається задимлення в районі "Мотелю", — написав він у своєму Telegram-каналі.

Так званий "мер" додав, що через обстріли зупинено рух транспорту.

Також у росЗМІ показали фотографії снарядів, якими нібито було здійснено обстріл, і їхніх осколків.

У росЗМІ показали снаряди якими нібито було здійснено обстріл У росЗМІ показали снаряди якими нібито було здійснено обстріл

Обстріл Донецька: коментарі української сторони

Наразі українська влада не коментувала цього інциденту.

Нагадаємо, що 20 жовтня в тимчасово окупованому Мелітополі було чути вибухи. Найпотужнішою укріпленою зоною є район Авіамістечка, де окупаційні сили організували свою військову базу на захопленому аеродромі.

Вночі на 18 жовтня в Криму також було неспокійно. Жителів Євпаторії розбудив сильний вибух. У соцмережах інформували про атаку БПЛА.

Унаслідок останніх ударів по об'єктах на території тимчасово окупованого Криму ЗС РФ втратили близько сотні солдатів і понад сотню було поранено. Зокрема, під час атаки по БДК "Мінськ" безповоротні втрати становили 62 окупанти, а внаслідок удару по будівлі штабу Чорноморського флоту РФ у Севастополі загинули 34 офіцери.