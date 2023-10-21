Навчали, як створювати хаос: у бойовиків ХАМАС знайшли посібники із захоплення заручників (фото)

Посібник інструктує членів ХАМАСу, як завершити операцію з "очищення", а потім зібрати заручників у кількох місцях у районах, заздалегідь визначених на картах.

Ізраїль оприлюднив "посібник для взяття заручників", який знайшли у ліквідованих терористів ХАМАС. Там йдеться про вбивство всіх, хто чинить супротив, а також описується, як робити терористичні акти. Про це пише Еxpress.

Посібник складається із восьми сторінок і вчить, "як діяти" загонам бойовиків, які штурмували ізраїльські поселення та вбивали та викрадали мирних жителів.

Інструкції в посібнику навчають терористів "створювати хаос", а також містять розділи про "ізоляцію та контроль" і "камуфляж та переховування".

Посібник інструктує членів ХАМАСу завершити операцію з "очищення", а потім "зібрати заручників у кількох місцях у районах, заздалегідь визначених на картах".

У посібнику наказано "вбивати будь-кого, хто може становити загрозу або відволікати чи непокоїти, а також, що мали робити бойовики ХАМАС під час захоплення заручників.

Заручникам — дітям чи літнім людям мали зв’язати щиколотки або зап’ястя, а інші бійці охороняли входи та виходи. Інших заручників мали зв’язати та зав’язати очі, а потім "заспокоїти". Щоб змусити підкоритися, вони використовували "розряди електричним струмом".

У посібнику, написаному арабською мовою та перекладеному ізраїльським урядом, сказано: "Вбивайте проблемних і тих, хто створює загрозу".

Бойовикам також сказали не використовувати власну їжу та воду для годування заручників.

Нагадаємо, що з полону ХАМАС вдалося повернутися двом американкам — матері та її 17-річній доньці. У переговорах про звільнення громадян США брав участь Катар.

18 жовтня ХАМАС оголосив про свою готовність звільнити ув'язнених, яких вони захопили під час атак на Ізраїль, за умови припинення нальотів на Сектор Газа.

Раніше повідомлялося, що 16 жовтня, представник Папи Римського Франциска заявив, що готовий обміняти себе на ізраїльських дітей, узятих у заручники бойовиками ХАМАС.