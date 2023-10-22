Росіяни роблять дрони невстановленого типу із двигунами з AliExpress, — Ігнат (відео)

За словами речника Повітряних сил, це не вперше, коли ЗС РФ "із палиць ліплять" безпілотники. Однак він наголосив, що дрони ударного типу несуть на собі кілька кілограмів вибухівки та все ж є небезпечними.

Російські війська для атаки на Україну застосовують ударні дрони невстановленого типу. Фіксують, що на них окупанти встановили двигуни, які придбали на AliExpress. Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігнат 22 жовтня в ефірі "Ми — Україна".

"Є уламки, є рештки, видно, з чого вони зроблені. Фактично там із AliExpress куплені двигуни, і так противник їх застосовуватиме", — наголосив речник.

За словами Ігната, це вже не вперше, коли росіяни "простих матеріалів, із палиць ліплять" ці БАЛА та запускають їх у сторону нашої держави.

Попри це, як зазначив полковник ЗСУ, такі безпілотники є дронами ударного типу та несуть на собі кілька кілограмів вибухівки. Ігнат додає, що вони все ж є небезпечними.

Нічний обстріл України: деталі

Нагадаємо, у ніч на неділю російська армія запустила два БПЛА невизначеного типу з північного напрямку та три ударні дрони типу Shahed цз району мису Чауда у Криму.

Зокрема, зафіксовано вісім пусків ракет С-300 із Бєлгородської області й окупованої території Донеччини, тоді як керовану авіаційну ракету Х-59 запустили з літака Су-34 із повітряного простору окупованої території Запорізької області. Їх ліквідували ППО.

За інформацією Повітряних сил, минулої доби на півдні країни знищено три ударні БПЛА типу "Ланцет".

Нагадаємо, раніше Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що українські експерти знайшли в російських ракетах і безпілотниках, якими окупанти воюють проти України, іноземні компоненти.

Також російське медіа SHOT повідомило, що безпілотний літальний апарат, який атакував 7 вересня Брянськ у Росії, був виготовлений із недорогих деталей, які можна замовити в інтернеті.