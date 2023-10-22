ATACMS знищили 9 і пошкодили 15 вертольотів ЗС РФ на аеродромах у Бердянську та Луганську, — Oryx

За інформацією нідерландських аналітиків, артилерія ЗСУ знищила сім вертольотів Ка-52 "Алігатор" і два вертольоти Мі-8. Пошкоджено також вісім Ка-52 і сім Мі-8.

ЗСУ за допомогою ракет ATACMS знищили дев'ять російських вертольотів на аеродромах в окупованих містах Бердянськ і Луганськ. Такий висновок зробили OSINT-аналітики з нідерландського проєкту Oryx.

Повідомляється, що загалом далекобійна артилерія України знищила сім вертольотів Ка-52 "Алігатор", а також два вертольоти Мі-8. 15 інших вертольотів — вісім Ка-52 і сім Мі-8 — було пошкоджено.

Втрати російської техніки після удару ATACMS Втрати російської техніки після удару ATACMS

Про удари по російських вертольотах у Луганську та Бердянську 17 жовтня повідомили в ЗСУ. Зі свого боку, президент Володимир Зеленський назвав це першим застосуванням ракет ATACMS в Україні.

За інформацією The New York Times, Вашингтон вирішив надати Україні ракети ATACMS після того, як загрозу ядерної ескалації з боку Кремля оцінили як невисоку.

Журналісти також повідомляли, що США надали ЗСУ ракети ATACMS в останні кілька тижнів. Офіційних анонсів не було, щоб російські війська не встигли перенести військову техніку за лінію ураження. Тепер у ЗСУ з'явилася можливість завдавати удари по цілях, які перебувають порівняно далеко за лінією фронту, але зазначається, що Україна отримала ракети ATACMS не з найвищим радіусом дії.

Нагадаємо, що журналісти NYT розповіли, як вдалося переконати Байдена почати постачання Україні ATACMS. Журналісти зазначають, що ця історія складніша, а уявлення про те, що на обережного Байдена тиснули, і він зрештою погодився, неправильна.

Також повідомлялося, що Німеччина може передати Україні ракети Taurus за однієї умови. Представники ЄС 12 жовтня заявили, що для Брюсселя й НАТО немає "червоних ліній", окрім відправки в Україну військового контингенту.