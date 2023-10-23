"Лізуть, як скажені": в Авдіївці піхота ЗС РФ активно штурмує під прикриттям бронетехніки

За словами очільника військової адміністрації Віталія Барабаша, минулої доби росіяни застосували авіацію та бомбардували позиції Сил оборони. Інтенсивність штурмів досить висока, а командування ЗС РФ ігнорує шалені втрати.

Російські окупанти і далі продовжують штурми Авдіївки на Донеччині попри те, що зазнають шалених втрат. Про це в ефірі телемарафону 23 жовтня сказав голова Авдіївської військово-цивільної адміністрації Віталій Барабаш.

За його словами, минулої доби за місто тривали запеклі бої. Окупанти застосовували авіацію та бомбардували позиції Сил оборони.

"Стрілецькі бої не затихають цілодобово. Росіяни кидають великі сили з піхотою та бронетехнікою, втрати у них божевільні, але це їх не зупиняє, штурми продовжуються. Лізуть як скажені, десятками лягають і через деякий час йдуть знову. Їх дуже багато", — сказав Барабаш.

Він зазначив, що останніми днями російські загарбники стали менше використовувати броньованої техніки на Авдіївському напрямку.

Нагадаємо, що ЗС РФ продовжать лобові атаки під Авдіївкою, ігноруючи великі втрати. ЗСУ зупиняють ворога мінними полями та FPV-дронами, однак від своїх намірів росіяни не відмовились.

Раніше повідомлялося, що у ГУР МО розповіли про важливість боїв зі ЗС РФ під Авдіївкою.