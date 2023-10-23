Удар по лікарні в Секторі Гази: журналісти CNN підтвердили вибух ракети ХАМАС (фото)

Розслідувачі, які аналізували події в Газі, дивуються відсутності матеріальних доказів використання якоїсь зброї. Також зауважують, що місцева влада не допускає їх на місце подій.

Група експертів дослідили обставини інциденту біля лікарні Аль-Ахлі в Секторі Гази, внаслідок якого, як стверджують представники ХАМАС, начебто загинуло багато людей. Експерти зробили висновок, що, з високою ймовірністю, інцидент стався внаслідок розпаду ракети терористів, якою вони стріляли у напрямку Ізраїлю. Про деталі розслідування подій у Газі ідеться у статті агентства CNN.

Агентство CNN підготувало репортаж, в якому журналісти розглянули матеріали щодо вибуху біля лікарні Аль-Ахлі, який стався 17 жовтня. Для цього проаналізували відео, зняті камерами спостереження в Газі та в Ізраїлі, зібрали фотографії з місця подій, поспілкувались зі свідками та експертами зі зброї та вибухових речовин.

Переважна більшість доказів свідчить про те, що причина вибуху — ракета ХАМАС, яка зруйнувалась у повітрі, після чого її уламки упали на стоянку біля баптистської лікарні. Пожежа виникла внаслідок розливу решток пального — саме тому зауважують потужне вигорання машин на стоянці. З іншого боку, вирва від падіння достатнього розміру саме як для ракети — 3 на 3 фути (тобто 1 м на 1 м). Якби то була авіабомба Армії оборони Ізраїлю, то вирва була б більша, а навколо все було б повністю зруйновано.

Фото: CNN Фото: З відкритих джерел Фото: CNN

Удар по лікарні в Газі: деталі розслідування

Відео польоту снаряду над лікарнею знято з двох ракурсів, ідеться у репортажі ЗМІ. Одна камера розміщувалась у Секторі Гази, інша — у одному з міст Ізраїля. Журналісти синхронізували записи і з'ясували, що снаряд запустили на території палестинського анклаву. Крім того, видно, що сталось у небі — в якийсь момент ракета вибухнула у повітря і різко змінила траєкторію.

Траєктрія руху ракети над лікарнею в Газі та спалах після вибиху 17 жовтня Фото: CNN Траєктрія руху ракети над лікарнею в Газі та спалах після вибиху 17 жовтня Фото: CNN

Подібні особливості можуть свідчити про неполадки з ракетою, зазначили фахівці. Європейський експерт з ракетних питань Маркус Шиллер підтвердив CNN, що ракета "з якихось причин розвалилася в повітрі, і корпус ракети впав на автостоянку. Там залишки пального загорілися і запалили автомобілі біля лікарні, спричинивши великий вибух". З ним також погодився полковник ВПС США у відставці Седрік Лейтон, вказує медіа.

Розслідувачі також розмістили супутникові світлини та інфографіку місцевості навколо лікарні. Вказують, що ракету могли запустити з території кладовища неподалік від лікарні — саме там раніше зауважили активність терористів ХАМАС.

Один з експертів — ексаналітик військової розвідки та діючий слідчий ООН Марк Гарласко — зауважив дивовижну відсутність матеріальних доказів вибуху біля лікарні в Газі. Чоловік пояснив, що він три роки працює у даній місцевості і здивований, що на місці інциденту не виявлено залишків зброї.

"Зброя говорить про те, хто і як це зробив. Я ніколи не бачив такої відсутності речових доказів зброї на місці злочину. Ніколи. Завжди залишається шматок бомби після вибуху", — сказав Гарласко.

Кобб-Сміт — розслідувач, який певний час працював у Газі — не отримав дозволу від місцевої влади, щоб зібрати докази злочину. "Місцева влада не надала мені вільного доступу в територію або була дуже незадоволена тим, що я намагався розслідувати щось, що явно пішло не так, з їхньої точки зору", — процитувало CNN експерта.

Війна в Ізраїлі — подробиці

Зазначимо, згідно з заявою представників ХАМАС на території лікарні могли загинути більш як 400 осіб. При цьому люди, опосередковано причетні до атаки на Ізраїль та убивства 1400 людей, стверджують, що вибух стався внаслідок вибуху авіабомби ЦАХАЛ. Командування ЦАХАЛ опублікувало відео з місця подій та вказало, що причина інциденту — палестинська ракета, яка збилась з курсу і упала. При цьому ракета упала не на лікарню, а на стоянку неподалік.

Тим часом Армія Ізраїлю готується до проведення сухопутної операції у Секторі Гази з метою знешкодження терористів ХАМАС. Готуючись до операції, проводять точні авіаудари по схованках, складам БК та штабах бойовиків.

Паралельно відбувається оборона північних рубежів країни, свідчать звіти ізраїльського командування. Зокрема, знешкоджуються табори бойовиків "Хезболли" в Лівані, а в Ірані з невідомих причин стались вибухи на місцевих авіабазах.

Нагадуємо, у США лідер Республіканської партії розповів про формування "осі зла" — спільноти країн, які протистоять цивілізації західних країн. Тим часом американський уряд звернувся до Ізраїлю з проханням: пропонують відтермінувати початок наземної операції в Газі, щоб звільнити побільше заручників.