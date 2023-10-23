Запанікували: на Херсонщині окупанти відкрили "дружній" вогонь і ліквідували 47 своїх

Окупанти рознервувалися через ЗСУ і вчинили стрілянину у двох підрозділах. Офіцерів, які допустили вогонь ЗС РФ по своїх підрозділах, заарештували.

У Херсонській області почастішали випадки, коли російські окупанти влаштовують перестрілки зі своїми. Так, минулого тижня в результаті "дружнього вогню" було вбито своїми ж 47 російських вояків. Про це повідомляє російський телеграм-канал "Кремлевская табакерка".

Зазначається, що просування ЗСУ на лівому березі Дніпра на Херсонщині у ряді випадків супроводжувалося панікою та "friendly fire". Через це затримано двох офіцерів, які допустили вогонь ЗС РФ по своїх підрозділах.

"Було затримано двох офіцерів, підлеглі яких допустили вогонь по своїх. Один із них – артилерист. Батарея, якою він командував, кілька днів тому відкрила вогонь по наших бійцях, прийнявши їх за українців. Загинули 12 людей. Інший — командир піхоти, чиї підлеглі влаштували перестрілку з російськими військовими, що відходили з зайнятих ворогом позицій. У тій перестрілці загинули 14 людей з обох боків", — йдеться в повідомленні.

За даними джерела телеграм-каналу в Міноборони РФ, минулого тижня внаслідок "дружнього вогню" на Херсонщині загинули 47 російських вояків.

Нагадаємо, що росіяни збили свою ракету в Бєлгородській області.

Раніше повідомлялося, що морпіхи ЗС РФ на Херсонщині "дружнім" вогнем прорідили сусідній підрозділ. Російські окупанти нервуються через відсутність ротації і втрати, тож починають з'ясовувати між собою стосунки.