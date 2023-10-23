Запанікували: на Херсонщині окупанти відкрили "дружній" вогонь і ліквідували 47 своїх

Окупанти рознервувалися через ЗСУ і вчинили стрілянину у двох підрозділах. Офіцерів, які допустили вогонь ЗС РФ по своїх підрозділах, заарештували.

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У Херсонській області почастішали випадки, коли російські окупанти влаштовують перестрілки зі своїми. Так, минулого тижня в результаті "дружнього вогню" було вбито своїми ж 47 російських вояків. Про це повідомляє російський телеграм-канал "Кремлевская табакерка".

Зазначається, що просування ЗСУ на лівому березі Дніпра на Херсонщині у ряді випадків супроводжувалося панікою та "friendly fire". Через це затримано двох офіцерів, які допустили вогонь ЗС РФ по своїх підрозділах.

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"Було затримано двох офіцерів, підлеглі яких допустили вогонь по своїх. Один із них – артилерист. Батарея, якою він командував, кілька днів тому відкрила вогонь по наших бійцях, прийнявши їх за українців. Загинули 12 людей. Інший — командир піхоти, чиї підлеглі влаштували перестрілку з російськими військовими, що відходили з зайнятих ворогом позицій. У тій перестрілці загинули 14 людей з обох боків", — йдеться в повідомленні.

За даними джерела телеграм-каналу в Міноборони РФ, минулого тижня внаслідок "дружнього вогню" на Херсонщині загинули 47 російських вояків.

Нагадаємо, що росіяни збили свою ракету в Бєлгородській області.

Раніше повідомлялося, що морпіхи ЗС РФ на Херсонщині "дружнім" вогнем прорідили сусідній підрозділ. Російські окупанти нервуються через відсутність ротації і втрати, тож починають з'ясовувати між собою стосунки.