Запаниковали: на Херсонщине оккупанты открыли "дружественный" огонь и ликвидировали 47 своих

Оккупанты разнервничались из-за ВСУ и устроили стрельбу в двух подразделениях. Офицеров, которые допустили огонь ВС РФ по своим подразделениям, арестовали.

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В Херсонской области участились случаи, когда российские оккупанты устраивают перестрелки со своими. Так, на прошлой неделе в результате "дружественного огня" были убиты своими же 47 российских воинов. Об этом сообщает российский телеграм-канал "Кремлевская табакерка".

Отмечается, что продвижение ВСУ на левом берегу Днепра на Херсонщине в ряде случаев сопровождалось паникой и "friendly fire". Из-за этого задержаны два офицера, которые допустили огонь ВС РФ по своим подразделениям.

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"Были задержаны два офицера, подчиненные которых допустили огонь по своим. Один из них — артиллерист. Батарея, которой он командовал, несколько дней назад открыла огонь по нашим бойцам, приняв их за украинцев. Погибли 12 человек. Другой — командир пехоты, чьи подчиненные устроили перестрелку с российскими военными, которые отходили с занятых врагом позиций. В той перестрелке погибли 14 человек с обеих сторон", — говорится в сообщении.

По данным источника телеграм-канала в Минобороны РФ, на прошлой неделе в результате "дружественного огня" на Херсонщине погибли 47 российских военных.

Напомним, что россияне сбили свою ракету в Белгородской области.

Ранее сообщалось, что морпехи ВС РФ на Херсонщине "дружественным" огнем проредили соседнее подразделение. Российские оккупанты нервничают из-за отсутствия ротации и потерь, поэтому начинают выяснять между собой отношения.