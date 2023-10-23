На індійські танки Т-90 почали встановлювати "мангали" через досвід ЗС РФ (фото)

Російсько-українська війна показує, що треба захищати танк від ураження у дах башти, яка є найвразливішим місцем машини. Відтак Західне командування Індії вже має Т-90С з козирком.

Індія закупила сотні російських танків Т-90. Проте російсько-українська війна показує, як вибухають машини від ударів. Тому індійські Т-90С почали оснащувати "мангалами". Про це повідомляє польський ресурс Defence 24.

В соціальних мережах опублікували фотографії танки Т-90С "Бшихма" з навареними над баштами козирками. За опублікованими фотографіями дослідники встановили, що машини належать Західному командуванню, яке відповідає за кордон з Пакистаном. Відтак "мода" на козирки пішла вже на тисячі кілометрів.

Спочатку російські танкісти встановлювали "мангали", бо сподівались так захиститись від Javelin, які бʼють у верхню частину башти. Проте українці показали, що цей захист не виявився ефективним, пишуть у виданні. Він може дати певний захист у випадку скиду з дрона гранати, тому козирки використовують як в ЗСУ, так і в ЗС РФ. Хоча в окупаційних військ "мангали" виглядають подекуди максимально чудернацьки.

"Мангал" на індійському Т-90С "Мангал" на індійському Т-90С

Серед недоліків козирків є те, що екіпажу буде складніше залишити танк у випадку надзвичайної ситуації.

Т-90С — це російський танк, який є експортним варіантом Т-90А "Владимир". З машини прибрали систему захисту "Штора", замість неї встановлена додаткова динамічна броня. Т-90С РФ експортувала в Індію, Азербайджан, Вірменію, Алжир, Туркменістан та Вʼєтнам.

Нагадаємо, 5 січня волонтер Сергій Іволгін вперше зафіксував знищений Т-90С, який виробляється РФ для експорту.

20 жовтня в Індії поставили на російський Су-30 "всевидющу" радіолокаційну станцію Virupakshka.