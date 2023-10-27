"Контракт виконано": Бельгія передала Україні тисячі нових боєприпасів для Leopard 1
За даними журналістів, найкращим боєприпасом для Leopard 1 є M1060A3, який зможе пробити російський Т-72Б з відстані до 2 кілометрів. Проте незрозуміло, які саме снаряди отримали ЗСУ.
Бельгія передала Україні тисячі 105-мм боєприпасів для танків Leopard 1, які є на озброєні української армії. Про це повідомляє Forces Operations.
Міністерство оборони Бельгії уклало контракт на постачання Україні танкових боєприпасів Leopard 1 у червні 2023 року. Вартість угоди склала 32,4 млн євро. Снаряди виготовляє бельгійське відділення KNDS. У виданні стверджують, що контракт вже виконали. Кількість боєприпасів сягнула тисяч.
У "Мілітарному" додають, що судячи з фото, для України виготовили фугасні боєприпаси. За формою вони ідентичні з HESH-снарядами M393A3 або M467A1. Кожен снаряд має 3 кілограми вибухівки всередині стального корпусу. Конструктивно вони мають свої особливості.
HESH-снаряд має детонатор із затримкою, під час ураження цілі корпус руйнується, а вибухівка "розтікається" по бронелисту. Після чого вона вибухає та утворює великий тиск з протилежного боку листа, що утворює велику кількість уламків. Вони уражають екіпаж танка чи іншої техніки.
Також схожу форму боєприпасів мають фосфорні M416A1, які не заборонені до використання Україною. Їх тільки не можна використовувати, де є цивільне населення. Зазначається, що KNDS спеціалізується на виробництві уламково-фугасних, кумулятивних та підкаліберних бронебійних 105-мм боєприпасів. Найкращим серед них є M1060A3, який може пробити в лобову проєкцію Т-72Б, Т-80БВ чи Т-64БВ з відстані 2000 метрів й під кутом у 60 градусів. Бронепробиття гомогенної броні складає 520 мм.
Нагадаємо, 18 жовтня в Міноборони України взяли на озброєння три типи Leopard 2 та 1.
13 жовтня 47-ма механізована бригада показала тренування на Leopard 2A6.