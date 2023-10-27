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Воєнний фокус Російсько-українська війна

Флот РФ хоче отримати спецкорабель на 800 тонн з ударним Ка-52 на борту (фото)

Олександр Матвієнко
Стан будівництва корабля проєкту 14400

Будівництво корабля проєкту 14400 було заморожено через повномасштабну війну, але досвід бойових дій нібито показав, що таке судно потрібно флоту.

Міністерство оборони РФ затвердило план, за яким у 2024 році мають добудувати спеціальний корабель для навчання вертолітників. Про це повідомляють "Известия".

Навчальний корабель мають спершу добудувати, бо роботи з його будівництва були заморожені через повномасштабне вторгнення РФ в Україну. Корабель досі не має власної назви, але будують його за проєктом 14400. Джерела видання стверджують, що, окрім навчання, корабель буде виконувати завдання з патрулювання морських регіонів, а також боротись з безпілотниками.

У РФ кажуть, що досвід війни показав, що флоту потрібен корабель проєкту 14400. Також відомі основні характеристики судна:

  • довжина — 66,9 метра;
  • ширина — 12,7 метра;
  • осадка — 2,1 метра;
  • водотоннажність — 850 тонн;
  • максимальна швидкість — 12 вузлів на годину;
  • дальність плавання — 500 морських миль.
Основні характеристики корабля проєкту 14400
Фото: "Известия"

Вертолітники Ка-52, Ка-31, Ка-29 чи Ка-27 будуть навчатись сідати та злітати з борту корабля, бо в російському флоті є багато суден, які мають спеціальні майданчики для гелікоптерів. Озброєння за проєктом не передбачено. Заклали корабель ще 5 років тому, але фактично будувати його почали з жовтня 2019 року. Служити корабель має на Азовському морі в місті Єйськ, а будують судно в місті Городець Нижньогородської області.

Нагадаємо, 27 жовтня в соцмережах писали, що у Криму підірвався на міні російський катер для пошуку мін "Владимир Козицкий".

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