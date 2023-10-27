Флот РФ хоче отримати спецкорабель на 800 тонн з ударним Ка-52 на борту (фото)

Будівництво корабля проєкту 14400 було заморожено через повномасштабну війну, але досвід бойових дій нібито показав, що таке судно потрібно флоту.

Міністерство оборони РФ затвердило план, за яким у 2024 році мають добудувати спеціальний корабель для навчання вертолітників. Про це повідомляють "Известия".

Навчальний корабель мають спершу добудувати, бо роботи з його будівництва були заморожені через повномасштабне вторгнення РФ в Україну. Корабель досі не має власної назви, але будують його за проєктом 14400. Джерела видання стверджують, що, окрім навчання, корабель буде виконувати завдання з патрулювання морських регіонів, а також боротись з безпілотниками.

У РФ кажуть, що досвід війни показав, що флоту потрібен корабель проєкту 14400. Також відомі основні характеристики судна:

довжина — 66,9 метра;

ширина — 12,7 метра;

осадка — 2,1 метра;

водотоннажність — 850 тонн;

максимальна швидкість — 12 вузлів на годину;

дальність плавання — 500 морських миль.

Основні характеристики корабля проєкту 14400 Фото: "Известия"

Вертолітники Ка-52, Ка-31, Ка-29 чи Ка-27 будуть навчатись сідати та злітати з борту корабля, бо в російському флоті є багато суден, які мають спеціальні майданчики для гелікоптерів. Озброєння за проєктом не передбачено. Заклали корабель ще 5 років тому, але фактично будувати його почали з жовтня 2019 року. Служити корабель має на Азовському морі в місті Єйськ, а будують судно в місті Городець Нижньогородської області.

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