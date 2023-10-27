Російський окупант катував українця за відмову продати свою доньку за 200 тисяч рублів, — ОГП (фото)

За версією слідства, почувши відмову чоловіка, його жорстоко побили. Після цього російські військові увірвалися в його будинок і погрожували вбити.

Українські правоохоронці ідентифікували російського військового, якого підозрюють у порушенні законів і звичаїв війни — він катував і бив місцевих жителів під час окупації Харківської області. Про це в п'ятницю, 27 жовтня, повідомили у пресслужбі Офісу генерального прокурора.

За даними слідства, у квітні 2022 року в селі Первомайське Куп'янського району підозрюваний разом з іншими російськими окупантами вирішив помститися місцевому жителю.

Помста була за те, що перед цим російські військові зупинили чоловіка разом із дружиною та малолітньою донькою на блокпосту і спробували викупити дівчинку за 200 тисяч рублів. Батько дитини відмовився, за що був жорстоко побитий.

Згодом російські військові приїхали до будинку сім'ї та знову побили чоловіка, погрожуючи йому вбивством.

Також слідство встановило, що підозрюваний разом з іншими окупантами побив підприємця в селі Зорянське, який, на їхню думку, ховав зброю своєї невістки, української поліцейської.

Російського окупанта оголосили в розшук Фото: Харківська обласна прокуратура

Наразі підозрюваний перебуває в розшуку. Ведеться розслідування для встановлення інших російських військовослужбовців, причетних до цих злочинів. Досудове розслідування проводить Служба безпеки України.

Нагадаємо, у лютому 2023 року стало відомо, що працівникам Державного бюро розслідувань вдалося ідентифікувати майже пів сотні російських артилеристів, які обстрілювали місто Харків.