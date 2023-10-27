"Для іміджу Путіна": РФ хоче досягти в Україні хоча б мінімального успіху, — Генштаб Естонії

За словами начальника оперативного управління Генерального штабу Естонії Тармо Кундли, захоплення ініціативи також важливе для РФ для того, щоб загальмувати успішний український контрнаступ.

Нині російські війська прагнуть активізувати свої зусилля і досягти певних результатів в Україні. Це робиться в рамках активізації створення позитивного образу для Володимира Путіна. Про це заявив начальник оперативного управління Генерального штабу Естонії Тармо Кундла, передає ERR.

Він повідомив про те, що російські військові продовжують наступ із високою інтенсивністю за напрямками Авдіївка-Мар'їнка і Куп'янськ-Лиман. Найімовірніше, їхньою головною метою наразі є досягнення будь-якого успіху, який можна було б представити громадськості як перемогу.

Кундла уточнив, що зараз росіяни переслідують дві мети.

"По-перше, створення успішного військового іміджу важливе для Путіна у зв'язку з майбутніми президентськими виборами, що відбудуться наступного року. Але це необхідно також міністру оборони Шойгу, щоб зміцнити своє становище в міністерстві. По-друге, захоплення ініціативи важливе для РФ для того, щоб загальмувати український контрнаступ", — заявив начальник оперативного управління Генерального штабу.

Згідно з його думкою, Україна має намір продовжити проводити рейди в Херсонській області, подібно до того, як це відбувалося в попередні тижні.

"Окремі уривки інформації говорять про те, що Росія перекинула туди додаткові підрозділи, тож, імовірно, все розвивається за планом України", — додав він.

Нагадаємо, 19 жовтня в ISW написали, що ЗСУ просунулися під Бахмутом і Работиним.

18 жовтня Фокус розбирався, що окупанти повідомляли про прорив ЗСУ на лівому березі Херсонської області.