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Відстрочка від мобілізації: з якими хворобами очей не відправлять служити

Артем Богомаз
Фото: Depositphotos.com | Українцям розповіли, які хвороби очей можуть стати підставою для відстрочки (ілюстративне зображення)

Деякі категорії громадян можуть уникнути мобілізації за станом здоров'я. Законом визначено хвороби, які стають підставою для відстрочки.

В Україні з 24 лютого 2022 року діє загальна мобілізація, під час якої громадянам можуть вручити повістку для подальшого проходження служби. Водночас деякі українці можуть отримати відстрочку за станом здоров'я. Фокус розібрався, які хвороби є підставою для визнання непридатним.

Згідно зі списком хвороб, які перелічені в положенні про військово-лікарську експертизу у Збройних Силах України, особи, які мають деякі хвороби очей, не можуть бути зараховані до армії. Їхній рівень придатності має визначити військово-лікарська комісія.

До таких недуг можна зарахувати:

  • виражені анатомічні зміни або вади положення повік, орбіти, кон'юнктиви зі значними порушеннями зорових або рухових функцій на обох очах;
  • виражені з прогресивним зниженням зорових функцій хвороби склери, рогівки, райдужної оболонки, циліарного тіла, кришталика (всі види катаракти), судинної оболонки;
  • хвороби склоподібного тіла та очного яблука;
  • хвороби та ураження зорового нерва;
  • відшарування і розрив сітківки на обох очах;
  • усі форми глаукоми в розвиненій і наступних стадіях;
  • параліч рухових м'язів очного яблука за наявності диплопії;
  • короткозорість і далекозорість будь-якого розділу понад 12,0 дптр або астигматизм у двох головних меридіанах понад 6,0 дптр.

Також приводом можуть стати випадки, якщо у людини гострота зору одного ока нижча за 0,1 або зовсім сліпота.

Нагадаємо, 6 жовтня повідомлялося, які хвороби органів травлення роблять непридатними до служби. Законом передбачено певний перелік хвороб органів травлення, які роблять військовозобов'язаних непридатними до служби.