Танки, артсистеми та РЕБ: "Білі вовки" СБУ за 3 тижні знищили 72 російські цілі (відео)

Спецпризначенці на фронті знову продемонстрували високі показники знищення російських загарбників. Особливо відзначилися оператори ударних дронів.

Підрозділ ЦСО "А" СБУ "Білий вовк" додав до свого рахунку ще 72 знищені цілі військ РФ. У Telegram відомство опублікувало подробиці.

У повідомленні зазначили, що оператори ударних дронів підрозділу виявилися справжніми експертами. Кожне їх влучання розриває командні пункти окупантів та бронетехніку.

Бійці пообіцяли нищити росіян до перемоги. За три тижні завдяки нічним полюванням "вовків" ворожі втрати поповнили:

7 танків;

17 ББМ та одна машина розмінування;

21 вогнева позиція та бліндажі;

10 артсистем;

2 командні пункти та склад з БК;

РЕБ "Поле-21" та станція зв’язку;

12 вантажівок і військових авто.

Спецпризначенці СБУ на фронті

Центр спеціальних операцій "А" Служби безпеки України, як стало відомо 14 жовтня, за останні три тижні знищив 57 зразків різного озброєння та техніки російських військ. Бійці ліквідували комплекс спостереження "Муром-М", зенітно-ракетний комплекс "Тор", реактивну систему залпового вогню "Град", а також іншу техніку.

У березні спецпризначенці Служби безпеки України "Альфа" з групи "Білі вовки" ліквідували 22 російські цілі за п'ять днів. Окрім бронетехніки, також були виявлені та ліквідовані два бліндажі з росіянами, склад із боєприпасами, одна спеціальна машина для розмінування.

Нагадаємо, 22 березня бійці ЗСУ використовували дрони "зі знижками" та знищили техніку армії РФ. Російське озброєння перебувало серед лісистої місцевості та було прикрите хвойними гілками.