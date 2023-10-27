Ракети ATACMS дальністю 300 км та F-16 змінять ситуацію на полі бою, — експерт (відео)

За словами експерта Івана Варченко, сучасні модифікації ATACMS дають змогу працювати саме на 300 км, а літаки F-16 — в радіусі до 200 км. Ця зброя допоможе наблизити Україну до перемоги над РФ.

Україна може отримати ракети ATACMS дальністю 300 кілометрів на початку 2024 року, це серйозно вплине на ситуацію на полі бою. Ця зброя та винищувачі F-16 допоможуть знищувати російські ресурси на підступах до лінії фронту. Про це 27 жовтня розповів експерт з питань національної безпеки Іван Варченко в ефірі телеканалу FREEДОМ.

За словами експерта, сучасні модифікації ATACMS дають змогу працювати саме на 300 кілометрів, а літаки F-16 — в радіусі до 200 кілометрів. Ця зброя допоможе наблизити Україну до перемоги над Російською Федерацією.

"Вони дають змогу із високою точністю знищувати російські ресурси. Це те, що серйозно дасть нам зробити широкий крок до перемоги. Крім того, на початку наступного року ми очікуємо на те, що в українському небі з’являться літаки F-16, які також дадуть змогу працювати в радіусі до 200 і навіть більше кілометрів з ракетами", — зазначив Варченко.

Експерт вважає, що у такий спосіб, поле дії для авіації противника значно звузиться. ЗС РФ будуть змушені перекидати аеродроми та логістику на відстань уже понад 160 кілометрів.

"Це означає, що для багатьох видів фронтової авіації це критична відстань. Тобто вони повинні підлетіти, відпрацювати лінію фронта і відлетіти. І для багатьох видів застарілої російської техніки просто вже не вистачає можливостей, тактико-технічних характеристик тієї авіації, на якій вони літають", — пояснив експерт.

Також Варченко висловив сподівання, що Україна отримає необхідне озброєння у тій кількості, яка дасть змогу ЗСУ зробити суттєве просування на фронті. Він підкреслив, що саме сучасні розробки ракет ATACMS дальністю 300 кілометрів зможуть допомогти це зробити.

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Нагадаємо, 26 жовтня повідомлялося, що Україна отримає нові ракети дальністю 300 км. За словами журналістки "Голосу Америки" Мирослави Гонгадзе, вага бойової частини ракети — 100 кг. Окрім того, у планах є допомога з переобладнання зенітних комплексів Бук.