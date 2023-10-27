Словаччина не повинна надавати Україні допомогу, але зброю продавати може, — спікер парламенту

Спікер парламенту Словаччини Пеллегріні висловився за те, щоб продовжувати виконувати військові замовлення, зроблені на комерційній основі.

Зобов'язання нового уряду Словаччини припинити військову допомогу Україні має вплинути тільки на військові поставки, а не на комерційні продажі. Про це 27 жовтня заявив спікер парламенту і лідер другої за величиною правлячої партії "Хлас" Петер Пеллегріні, повідомляє Reuters.

Пеллегріні виступає за продовження виконання замовлень, зроблених на комерційній основі.

"Якщо хтось замовляє і оплачує ці системи, то це підтримка словацької промисловості", — заявив він.

Видання зазначає, що оборонна промисловість Словаччини, поряд з іншими країнами Центральної та Східної Європи, набула розвитку на тлі зусиль з надання допомоги Україні в боротьбі з російським вторгненням.

Уряд Словаччини виступив проти військової допомоги Україні

Нещодавно обраний прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що не підтримуватиме військову допомогу Україні. За його словами, словацька армія має подумати про власні запаси боєприпасів і запаси зброї.

Також Роберт Фіцо щодо підтримки нашої країни висловив думку перед лідерами Європейського союзу, що пакет допомоги в розмірі 50 мільярдів євро для України має бути надано з обов'язковими гарантіями, які унеможливлять шахрайство чи нецільове використання коштів.

Нагадаємо, що нещодавно Фіцо наголосив, що він не має наміру підтримувати "жодні санкції" щодо Росії в рамках Європейського Союзу, поки не буде проведено оцінку потенційних наслідків цих санкцій для країн-членів ЄС. Він повідомив про це під час виступу перед членами парламентського комітету з європейських справ перед самітом лідерів у Брюсселі.

5 жовтня Фокус повідомляв, що президент Словаччини виступила проти нового пакета допомоги Україні. Зузана Чапутова вважає, що ігнорування позиції партії Роберта Фіцо Smer-SD, яка перемогла на парламентських виборах, "створило б прикрий прецедент на майбутнє".