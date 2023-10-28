Розділи
Матеріали
Воєнний фокус Російсько-українська війна Обстріли міст України

Нічна атака: ЗС РФ обстріляли ракетами Одеську та Дніпропетровську області (карта)

Артем Кальниченко
Фото: Міністерство оборони РФ | Російська ракета, ілюстративне фото

Моніторингові канали припустили, що Одеська область була атакована ракетою "Онікс", а Дніпропетровська — "Іскандерами-К" або "Калібрами". Але точні дані стануть відомі пізніше.

У ніч на 28 жовтня російські війська атакували Україну ракетами. Так, о 00:18 стало відомо про ціль, яка рухалася в бік Одеської області. Про це написав Telegram-канал "ППО — РАДАР UA | Чому тривога ?".

Пізніше адміністратори каналу повідомили, що ціль рухається дуже швидко. Імовірно, це могла бути ракета "Онікс".

Про Повітряну тривогу також повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Неможливо відобразити вміст. Подивитись в Telegram

Telegram-канал "Новости Одесса" написав про вибухи в Ізмаїльському районі. Відбій повітряної тривоги було оголошено о 00:36.

Вибухи в Дніпропетровській області: що відомо

О 01:00 Повітряні сили ЗСУ попередили Запорізьку, Кіровоградську та Дніпропетровську області про ракетну небезпеку. Telegram-канал "Николаевский Ванек" повідомив про те, що в бік міста Дніпро рухаються ракети. Пізніше стало відомо про ще одну ракету в бік Кривого Рогу.

"Ще ракета пролітає в районі Кривого Рогу — курсом на Кіровоградську область", — сказано в повідомленні.

Неможливо відобразити вміст. Подивитись в Telegram

Telegram-канал "Днепр Оперативный" пізніше повідомив спершу про вибухи в Дніпрі, а потім і в Кривому Розі.

Пізніше "Миколаївський Ванек" повідомив про відбій тривоги і припустив, що окупанти запустили або "Іскандер-К", або ракети "Калібр". Однак точні дані стануть відомі пізніше.

"Цього разу крилаті ракети були наземного/морського базування, ймовірно Іскандер-К/Калібри. Ракети на низькій висоті пролетіли майже всю тимчасово окуповану Запорізьку область (зокрема Мелітопольський район)", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що військовий оглядач оцінив здатність Росії атакувати Україну. Росіяни, як вважає Олександр Коваленко, накопичують ракетне озброєння з урахуванням відсутності безмежного ресурсу засобів ураження, який у них був станом на 2022-й рік.