"Це дуже складно": як сім'ї зниклих безвісти солдатів ЗСУ шукають родичів, — NYT

За словами журналістів, встановити, чи були зниклі безвісти вбиті або взяті в полон дуже складно. Статус багатьох досі залишається незрозумілим.

На війні в Україні безвісти зникли 26 тисяч українців. Серед них 15 тисяч військових і 11 тисяч мирних жителів. Про це пише видання New York Times.

За словами журналістів, деякі сім'ї, з якими вони спілкувалися, понад рік шукали новини про зниклих безвісти родичів.

Повідомляється, що 16 жовтня в Києві відбулася демонстрація, на якій багато українців вимагали від уряду відповіді про статус їхніх зниклих безвісти родичів. Людмила Марченко розповіла, що її 37-річний син Андрій вступив на військову службу торік і провів місяць, тренуючись у Великій Британії. Уже через 10 днів після повернення в Україну його відправили на фронт. Чоловік зник безвісти під час першого бою.

"Він мій єдиний син. Це дуже важко", — сказала жінка.

Як розповів Петро Яценко, представник урядового координаційного штабу із поводження з військовополоненими, триває робота над наданням сім'ям інформації, проте встановити, чи були зниклі безвісти вбиті або взяті в полон дуже складно. Статус багатьох досі залишається незрозумілим.

За словами Яценка, Росія не хоче співпрацювати з українською стороною в цьому питанні.

"Головна проблема в тому, що Росія не надає повної інформації, зокрема про цивільних осіб, яких вони утримують незаконно", — розповів він.

Видання пише, що багато сімей чіпляються за надію, що їхні зниклі сини та чоловіки все ще живі й перебувають у полоні в Росії. Вони пишуть листи, відвідують офіси і здають зразки ДНК. На жаль, іноді їх вводять в оману російські шахраї.

За даними правозахисних організацій, близько 10 000 українців утримуються Росією як військовополонені, проте їхні імена невідомі. РФ відмовляється надати повні дані про затриманих. Україна також цього не робить, оскільки це може зашкодити процесу обміну полоненими.

Нагадаємо, що 27 жовтня повідомлялося, що в районі Вербового загинув командир відділення ударних БпАК. У Героя Андрія Богданова, який брав участь у наступі українських військ, залишилися батьки та дружина Юлія.