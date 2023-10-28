Знищено 740 окупантів, понад 20 танків, 12 повітряних цілей: Генштаб оприлюднив статистику (карта)

За даними Генштабу ЗСУ, кількість ліквідованих російських окупантів впевнено наближається до 300 тисяч.

За минулу добу ліквідовано 740 російських окупантів, загалом 76 одиниць військової техніки (22 танки, 23 бойові броньовані машини, 18 артилерійських систем, 2 засоби ППО, 11 автомобілів і цистерн), 12 повітряних цілей (9 безпілотників і 3 крилаті ракети). Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Загалом станом на 28 жовтня 2023 року ЗСУ ліквідовано 298 420 солдатів армії Російської Федерації, 5167 танків, 9749 бойових броньованих машин, 7180 артилерійських систем, 9524 автомобільної техніки і цистерн, 558 засобів ППО. Крім того, знищено 5399 БПЛА оперативно-тактичного рівня і 1541 крилату ракету. Дані щодо розгромленої техніки ще уточнюються.

Фото: Генштаб ЗСУ

Ситуація на фронті — що відомо

За словами аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), ЗСУ просунулися на лівобережжі Херсонської обласіті під Антонівським автодорожнім мостом на північ від Олешок. Це 7 км на південь від Херсона і 4 км від Дніпра.

Крім того, українські війська ведуть активні наступальні дії на Бахмутському і Мелітопольському напрямках, а також у разі можливості проводять наступальні дії для покращення своїх тактичних позицій.

Фото: ISW

Нагадаємо, Фокус писав, що секретар РНБО Олексій Данілов назвав втрати росіян на війні в Україні щокуючими. За його словами, РФ відправляла до України представників нацменшин, "які не мають до росіян жодного відношення" — якутів, бурятів, інші народності.

19 жовтня Фокус повідомляв, що десант ЗСУ розширив сіру зону на Херсонщині. Логістика армії РФ руйнується на кількох трасах, а якщо Генштаб ЗСУ поставить завдання розширити плацдарм від Антонівського мосту до залізничного, почнуться інтенсивні бої, як кажуть військові аналітики.