"Бачать" до Одеси: на аеродромі Бельбек ЗС РФ розмістили комплекси "Панцир-С2" та РЛС (фото)

Радари, розташовані в Криму, здатні вести повітряні цілі над Одесою та островом Зміїним, свідчить інфографіка OSINT-розслідувача. Пристрої допомагають націлитись комплексам ППО С-300/С-400 ЗС РФ.

Командування ЗС РФ розмістило додаткові потужності сил ППО на авіабазі "Бельбек" на північ від Севастополя в окупованому Криму. На супутникових знімках видно зенітний комплекс "Панцир" та чотири РЛС, які здатні стежити за повітряним простором аж до Чорноморського узбережжя України. Про це розповів OSINT-розслідувач Radio&Nukes у соцмережі X (раніше — Twitter).

Розслідувач проаналізував супутникові знімки PlanetLab, зроблені над Бельбеком 26 жовтня 2023 року. На знімках видно п'ять одиниць військової техніки ППО:

радіолокаційна система дальнього виявлення 5Ж6У "Небо-У" — 2 од.;

РЛС, яку можна використовувати разом з ЗРК С-300/400 або самостійно — 1 шт.;

радар RSP-27, який використовується для посадки літаків, а не для ППО — 1 шт.;

ЗРГК "Панцир-С2" — 1 шт.

Супутникові світлини авіабази Бельбек ЗРГК "Панцир" 96L6 Acquisition radar для С-300/С-400 55Ж6У Небо-У"

У дописі також розміщено орієнтовну зону покриття радарів: кожне коло на схемі відповідає певному інструменту ППО. На схемі видно, що РЛС для С-300/С-400 покриває Чорне море аж до Одеси, Затоки й острова Зміїний.

Зона покриття радарів ЗС РФ під Бельбеком Фото: Twitter / Radio & Nukes

На світлині, яку розмістив розслідувач, вказані координати засобів російських сил ППО біля злітної смуги в Бельбеку, яка потрапила у поле зору супутника: це точка 44.677372, 33.553443 на кілометр південніше від злітної смуги.

Координати російського ППО під Бельбеком Фото: Twitter / Radio & Nukes

Ситуація в Криму: деталі

Зазначимо, представники російської влади на окупованому півострові регулярно повідомляють про дрони та ракети, які атакують військові бази ЗС РФ. Наприклад, 6 жовтня губернатор Севастополя Михайло Развожаєв заявив про виявлення безпілотного морського дрона, який атакував Севастопольську бухту. А у вересні вдалось влучити по штабу ЧФ ЗС у центрі Севастополя: досі точно не ясно, чи вижив командувач Віктор Соколов.

Тим часом партизани проникли на закриту військову базу під Євпаторією. Окупанти перевіряють відвідувачів металошукачами та собаками, але вдалось отримати світлини будівель всередині закритого комплексу.

Крім того, 27 жовтня стало відомо про атаку на проросійського екснардепа Олега Царьова. Чоловік перебував на південному узбережжі Криму біля Ялти, коли отримав кульові поранення. Джерела українських ЗМІ в СБУ стверджують, що це спецоперація Сил оборони.

Нагадуємо, президент України Володимир Зеленський зауважив, що ЗСУ поки що не можуть тримати під вогневим контролем Крим, але мають засоби, щоб завдавати ударів. Між тим представник Офісу президента зазначив, що взимку 2024 року росіяни відчують на собі наслідки можливих атак на українську енергетичну інфраструктуру.