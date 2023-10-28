Бив "Калібрами" по Вінниці: підводний човен "Краснодар" ЧФ РФ відводять у Балтійське море

Російський підводний човен можуть ремонтувати п'ять місяців, зазначили росЗМІ. Це означає, що найближчим часом у морі не буде одного ракетоносія, здатного випустити по Україні чотири ракети "Калібр".

Командування Чорноморського флоту РФ вирішило відвести підводний човен "Краснодар" проєкту 636.6 якомога далі від України. Човен вийде у Середземне море та рушить до балтійських портів Росії. Причина виведення — ремонт. Про це повідомили в російському агентстві ТАСС.

Агентство посилається на анонімні джерела в кораблебудівній галузі РФ. Джерело стверджує, що підводний човен з Середземного моря рушить у Балтійське і пришвартується на Кронштадтському морському заводі. Орієнтовний початок ремонту — у листопаді 2023 року. Коли саме "Краснодар" вирушить в Балтику на сьогодні не відомо, ідеться у повідомленні.

Підводні ракетоносії ЧФ РФ: деталі

Попередній ремонт "Краснодара" відбувся у 2020 році й тривав п'ять місяців — з серпня по грудень, нагадало агентство. Між тим зараз у доках Кронштадту перебуває інший підводний човен — "Новоросійськ". Орієнтовний час завершення ремонтних робіт — квітень 2024 року.

"Краснодар" — підводний човен проєкту 636.3 "Варшавянка", який будували протягом року з 2014 по 2015 рік. Орієнтовна вартість човна — 300 млн дол. Він здатен запускати крилаті ракети "Калібр" — має чотири пускові установки.

Човен активно брав участь в обстрілах території України з перших днів вторгнення РФ, розповідали ЗМІ. Зокрема, розслідувачі встановили, що саме з цього човна запустили ракети, які вдарили по Вінниці 14 липня 2022 року. Ракета влучила по людній площі у центрі міста, внаслідок чого загинуло 27 людей.

Пізніше стало відомо ім'я командира підводного човна "Краснодар", який віддавав наказ стріляти по Вінниці — це був Станіслав Ржицький. 10 липня 2023 року росіянин загинув у Краснодарі — його застрелив незнайомець.

Нагадуємо, РФ втратила один підводний човен на війні в Україні. Зокрема,13 вересня ракета Storm Shadow пошкодила судно "Ростов-на-Дону", яке стояло у сухому доці судноремонтного заводу у Севастополі. Тоді ж було пошкоджено сам завод, а також десантний корабель "Мінськ". 22 вересня відбулась атака українських ракет по штабу ЧФ РФ у Севастополі: загинуло близько 30 російських морських офіцерів.