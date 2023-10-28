"Не рабський уряд": міністр оборони Словаччини про відмову постачати нову зброю Україні

Роберт Каліняк каже, що оборонна політика Словаччини потерпала від провалів, тому треба переглядати її, а також угоду із США про використання аеродромів американською армією.

Новопризначений міністр оборони Словаччини Роберт Каліняк заявив, що вони планують змінити умови оборонної угоди з США, бо не планують надавати військову допомогу Україні. Про це він написав на своїй сторінці у фейсбуці.

Каліняк стверджує, що зовнішня та оборонна політика Словаччини зазнавала провалу одним за одним, тому тепер треба змінити Угоду про оборонну співпрацю з США. Постачання військового обладнання та боєприпасів він вважає ганебною. Словаччина — невелика країна, для якої важливі добрі відносини з партнерами, а також членство в організаціях й зобовʼязання, які мають вирішальні значення.

Під час зустрічі Роберта Каліняка з послом США Гаутамом Раною відбулася широка дискусія про виклики безпеці та питання, що становлять спільний інтерес обидвох країн.

Посол США в Словаччини та Гаутам Рана з міністром оборони Словаччини Роберт Каліняк

"Ми заявили на зустрічі, що цінуємо добрі відносини з нашими західними партнерами, але ми не схожі на попередні рабські уряди. Ми вдячні за конструктивну розмову і співпрацю, але тільки ту, яка є взаємовигідною. На зустрічі ми донесли до посла США позицію прословацького уряду — ми не будемо відправляти нові постачання зі словацьких складів боєприпасів в Україну, а оборонна угода має бути змінена", — заявив міністр оборони.

Оборонна угода США та Словаччини передбачає, що американська армія отримує право використовувати два аеродроми. Натомість вони зобовʼязались інвестувати 100 млн доларів в оборонну інфраструктуру Словаччини. Нині Братислава для України важлива по 4 пунктах:

ремонтна база для військової техніки;

виробництво боєприпасів та озброєння;

один з транзитних та експортних шляхів для українських товарів;

підтримка євроінтеграції.

Нагадаємо, 28 жовтня в ЗМІ писали, що попри гучні заяви політиків, постачанню озброєння за гроші в Україну мало що загрожує.

27 жовтня спікер парламенту Словаччини заявив, що Братислава може продавати зброю, але безоплатно передавати не буде.