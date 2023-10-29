Партизани АТЕШ показали координати нового заводу в РФ, де виготовляють ракети (фото)

За даними підпілля, підприємство стрімко розростається: будуються нові цехи, набирається новий персонал. Чисельність персоналу на заводі збільшилася з 10 до 17 тисяч осіб.

Члени партизанського руху "АТЕШ" заявили про виявлення виробництва ракет у місті Челябінськ і надали відповідні координати підприємства. Про це партизани заявили у своєму Telegram-каналі.

"Наші агенти з Челябінська доповідають, що на Челябінському ковальсько-пресовому заводі почали виготовляти ракети різного типу", — ідеться в повідомленні.

Також у джерелі вказали на швидке зростання підприємства, яке проявляється в будівництві нових цехів і активному прийомі нових співробітників. Кількість працівників на заводі збільшилася з 10 до 17 тисяч осіб.

За даними партизанів, точні координати заводу: 55.118556370558025, 61.5045004989165.

Вони додали, що "отримують нові подробиці і працюють над припиненням його діяльності".

Партизани АТЕШ показали координати нового заводу в РФ, де виготовляють ракети

Нагадаємо, 18 жовтня партизанський рух "Атеш" повідомив про перекидання до Євпаторії в Криму російськими військовими радянських самохідних артилерійських установок 2С1 "Гвоздика". У підпіллі зазначили, що ворог зазнає великих втрат, тому змушений використовувати застарілу техніку, яка вже не здатна виконувати необхідні завдання.

17 жовтня українське підпілля заявило, що Збройні сили Російської Федерації почали перекидати значні ресурси до Джанкоя в тимчасово окупованому Криму. За даними партизанів, ворог готується до оборони Криму, адже відчуває невпевненість через можливе утримання Херсонської та Запорізької областей.