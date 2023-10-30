"Як з Чечнею після війни": експерт розповів, як може змінитися Україна після перемоги РФ

У разі перемоги Російської Федерації вижити зможуть лише окремі колаборанти, а Україна може перетворитися на одну велику Бучу, переконаний колишній командир роти в батальйоні "Айдар" Євген Дикий.

Політичний і військовий аналітик, ветеран АТО, колишній командир роти в батальйоні "Айдар" Євген Дикий вважає, що в разі перемоги Російської Федерації у війні з Україною буде те саме, що з Чечнею після Другої чеченської війни. Про це він повідомив в інтерв’ю ТСН.ua.

"З нами буде, як з Чечнею після Другої чеченської війни. Вони там вбили всіх, крім лояльних, які і знищували своїх одновірців. Якщо Росія перемагає — виживуть лише окремі колаборанти. Це треба розуміти. Ми воюємо за виживання", — сказав Євген Дикий.

З його слів, Україна може перетворитися на одну велику Бучу. Якщо у війні виграє Росія, країна не зможе стати Кримом, адже для цього потрібно було відразу здатися без бою, зокрема ще й у 2014 році. Дикий переконаний, що тоді б відбулося перетворення України на нову Білорусь, що стало б "найлайтовішим варіантом". На думку військового аналітика, у такому випадку російські військові посадили б усіх, хто чинив опір, а інших прийняли б за росіян. Проте цей "шанс" Україна давно опустила, додав він.

Нагадаємо, 13 жовтня голова Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Росія може відновити свій військовий потенціал до 2028 року та буде готовою до нової агресії проти своїх сусідів. З його слів, не можна дозволити Кремлю заморозити конфлікт. Крім цього, він вважає, що повна поразка окупантів стане справедливим результатом агресії проти України.

18 жовтня американський політолог, філософ і письменник Френсіс Фукуяма заявив, що на Україну чекає доля Ізраїля. Він зазначив, що ніхто не може передбачити, скільки триватиме російсько-українська війна.