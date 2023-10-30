Ізраїльські танки зайшли на околиці Гази: основна дорога перерізана (відео)

Армія оборони Ізраїлю офіційно повідомила про розширення операції проти бойовиків ХАМАС. Бронетехніку помітили на одній з ключових доріг.

Бронетанкові частини ізраїльської армії зайшли на околицю міста Газа після оголошення про початок наземної операції декілька днів тому. Про це повідомляє The Times of Israel.

Ізраїльські танки увійшли на околицю міста Гази в Секторі Гази. Війська перерізали важливу дорогу з півночі та південь палестинської території. Очевидці кажуть, що в Зайтунському районі були помічені танки, які перекрили дорогу Салах-ад-Дін. Стверджується, що військові відкривають вогонь, якщо якась машина буде проїжджати повз.

Армія випустила попередження, що цивільним не варто подорожувати між півднем та північчю Гази. Також в Армії оборони Ізраїлю заявили, що в Сектор Гази були введені додаткові сили. Наступ відбувається на півдні, півночі та в центральній частині Гази.

Нагадаємо, 28 жовтня ЗМІ писали, що ХАМАС міг накопичити продуктів та ракет з вибухівкою на 3-4 місяці активних бойових дій в Ізраїлі.

29 жовтня в США заявили, що конфлікт на Близькому Сході може поширитись, але Штати роблять все, щоб запобігти розростання бойових дій.