Українцям не потрібно їхати за кордон через можливі блекаути, – нардеп

Росія не полишить спроб зруйнувати українську енергосистему та залишити українців без світла й тепла. Втім, цього року Україна краще готова до ударів ворога, ніж минулого року.

Попри ймовірні атаки Росії по українській енергосистемі та можливі блекаути народний депутат Сергій Нагорняк не бачить причин для виїзду з України. Втім, він попередив, що до цієї зими необхідно бути готовим та підготувати свої домівки. Про це Сергій Нагорняк розповів в інтерв’ю Telegraf.

"Я не бачу жодних причин для виїзду з України. Українці вже пережили далеко не просту зиму. І я думаю, що насамперед психологічно і морально ми вже знаємо, що таке блекаут. В Україні люди різного віку, від дітей до пенсіонерів, мають знання про генератори та способи їхнього заправлення. І як бути 6 годин чи 2–3 доби без світла", — розповів нардеп.

Нагорняк не виключає варіант відсутності електропостачання у разі ударів по енергосистемі. Водночас він зазначає, що критична інфраструктура підключена до генераторів великої потужності, що дасть змогу подавати тепло у квартири міського населення.

Попри це, депутат рекомендує придбати генератор, а в разі наявності — перевірити його технічний стан та провести обслуговування. Він наголосив, що цьогоріч Україна краще готова до ударів Росії. Зокрема, ППО стала потужнішою, українські військові мають великий досвід зі збиття ракет та дронів, а в область створили мобільні групи для збиття ворожих дронів-камікадзе.

"Якщо родина має можливість придбати генератор, то це краще зробити. Або якщо залишився з минулого року, то хоча б його перевірити — провести технічне обслуговування, замінити масла і мати в запасі паливо. Якщо є можливість зробити додаткове утеплення, то це теж треба зробити. Але критично чогось такого, чого ми не переживемо, точно не буде", — зазначив Сергій Нагорняк.

Загроза відключення світла

10 жовтня минулого року Росія завдала першого масованого удару по українській енергосистемі, що призвело до масових відключень електропостачання. Росія не полишила планів залишити Україну без світла й тепла, тому цієї зими ситуація з обстрілами може повторитися.

Так, директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко розповідав, що внаслідок обстрілів було зруйновано чимало об’єктів енергетики, які неможливо відновити за такий короткий проміжок часу. Тому українцям потрібно бути готовими до складної зими 2023–2024.

Під загрозою блекаутів можуть опинитися центральні регіони України, а також регіони на сході та півдні. За найгіршим сценарієм електропостачання може бути відсутнє 5–6 днів.

Тим часом у Мінцифрі розповіли, що готуються до відключень електроенергії та разом з інтернет-провайдерами закуповують акумулятори для системи резервного живлення і безперебійної роботи інтернету. Мобільні оператори запевняють, що підготувалися до складної зими.