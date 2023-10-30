Британські оборонні компанії можуть інтегруватись в український ВПК, – міністерка Тревельян

Україна завжди мала великий інженерний потенціал, а самі українці дуже винахідливі, зауважила державна міністерка з питань Індо-Тихоокеанського регіону.

Оборонні британські підприємства в перспективі можуть бути інтегровані в український військово-промисловий комплекс. Про це в інтервʼю "Детектор медіа" заявила державна міністерка з питань Індо-Тихоокеанського регіону Великої Британії та Північної Ірландії Енн-Марі Тревельян.

На питання журналіста, як союз AUKUS, який створили для передачі військових технологій в Австралію, може бути корисним для України, Тревельян заявила, що єдина можливість стримування країн в Індо-Тихоокеанському регіоні є збалансована оборонна присутність. Український оборонно-промисловий комплекс завжди був потужним. А через повномасштабну війну в Україні глобальний ВПК значно активізувався.

"Україна завжди мала блискучий інженерно-оборонний потенціал. Українці талановиті. Я думаю, що буде багато можливостей для України стати справді важливою частиною міжнародного оборонного партнерства. У довгостроковій перспективі британські оборонні підприємства світового класу можуть стати частиною промислового комплексу України", — відповіла Енн-Марі Тревельян.

Додамо, наразі в Україну про наміри створити спільне підприємство оголосила компанія BAE Systems. На першому етапі мова йтиме про виготовлення запчастин для 105-мм гаубиць L119.

Нагадаємо, 2 серпня BAE Systems повідомила про рекордні замовлення, бо через війну в Україну різко зріз попит на озброєння.

28 жовтня ЗМІ писали, що світові виробники зброї збільшують доходи завдяки військовій допомозі Україні.