Військова допомога від США: Джонсон запропонував новий пакет фінансування тільки для Ізраїлю, — ЗМІ

За словами журналістів, Джонсон вважає, що на допомогу Єрусалиму потрібно виділити 14,3 млрд доларів. Відповідний проєкт закону вже внесено до Конгресу, однак ініціатива зіткнеться з серйозним опором з боку багатьох інших законодавців.

Нещодавно обраний спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон запропонував новий пакет військової допомоги тільки Ізраїлю. Про це пише видання Politico.

За словами журналістів, Джонсон вважає, що на допомогу Єрусалиму потрібно виділити 14,3 млрд доларів. Відповідний проєкт закону вже внесено до Конгресу. Його, найімовірніше, розглянуть уже цього тижня.

Видання пише, що ініціатива Джонсона може зіткнутися з серйозним опором з боку багатьох інших законодавців.

"Це отруйна таблетка, і вона марна. Ми просто не збираємося діяти таким чином", — заявив голова сенатського комітету з міжнародних відносин Бен Кардін.

Політик сказав, що він "оптимістичний" щодо того, що Сенат зможе розробити свій власний мегапакет, який пов'язує Ізраїль, Україну, Тайвань і фінансування кордонів.

Крім того, як повідомляється, лідер сенатської більшості Чак Шумер, представник Демократичної партії, а також лідер меншості Мітч Макконнелл, представник Республіканської партії, віддають перевагу пропозиції президента Джо Байдена. Нагадаємо, він запропонував об'єднати допомогу Ізраїлю та Україні в один пакет.

Шумер сказав, що в Демократичній партії вважають, що всіма питаннями необхідно займатися разом. Йдеться не тільки про Україну та Ізраїль, а й про південну частину Тихого океану, інші питання.

"І очевидно, що подібна ініціатива значно ускладнює ухвалення", — прокоментував він пропозицію Джонсона.

Нагадаємо, республіканця Майка Джонсона, прихильника колишнього президента США Дональда Трампа, обрали спікером Конгресу 25 жовтня. Джонсон, відомий своїми вкрай правими та консервативними поглядами християнського спрямування, також відігравав важливу роль у Конгресі, де підтримував спроби скасувати результати виборів 2020 року.