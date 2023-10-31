Облетіли кілька областей: ЗС РФ атакували Україну дронами-камікадзе

Повітряна тривога через дрони тривала понад три години. Останні ворожі БПЛА збили у Хмельницькій області.

У ніч на 31 жовтня російські війська атакували Україну дронами. Так, перший ворожий БПЛА помітили в Миколаївській області. Про нього о 00:59 повідомили Повітряні сили ЗСУ в Telegram.

"Зафіксовано БПЛА типу "Shahed" у Миколаївській області", — ідеться в повідомленні.

Уже о 01:21 стало відомо про роботу ППО в регіоні. Потім о 01:55 повітряні сили повідомили, що дрони рухаються в бік Кіровоградської області.

Опісля на моніторинговому Telegram-каналі "Миколаївський Ванек" повідомили, що дрони-камікадзе рухаються в бік Вінницької області, але по них продовжують працювати сили ППО.

"Мопед(и) пролітають перетин Кіровоградської та Вінницької областей північно-західним курсом", — ідеться в повідомленні.

Пізніше це підтвердили і в Повітряних Силах. Уже о 03:57 у ЗСУ заявили, що дрони прямують у бік Хмельницької області.

"Мопед(и) летять через північ Вінницької області західним курсом, тобто в бік Хмельницької області", — підтвердив інформацію "Миколаївський Ванек".

Як повідомило"Суспільне.Хмельницький", жителі області почули звуки вибухів. Це спрацювали сили ППО.

О 04:14 Повітряні сили ЗСУ оголосили про відбій повітряної тривоги.

Перший заступник начальника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін у себе у Facebook написав, що внаслідок атаки дронів постраждалих і руйнувань немає.

"Хмельницька область вдячна нашим силам ППО за надійну оборону", — написав він.

Нагадаємо, що 30 жовтня Збройні сили Російської Федерації атакували автобус маршрутного таксі в Херсоні. За даними начальника ОВА Романа Прокудіна, унаслідок ворожого обстрілу семеро осіб дістали поранення різного ступеня тяжкості.

"36-річна херсонка отримала важкі поранення. Також жінку, 69 років, госпіталізували до хірургічного відділення у стані середньої тяжкості", — повідомив Прокудін.