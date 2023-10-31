"Підтвердили наступ": українські військові просунулися біля Бахмута (фото)

Українські військові просунулися на північний схід від Курдюмівки, що за 10 кілометрів на південний захід від Бахмута. Сили оборони продовжують наступ на півдні від міста та завдають втрат ворогу, розповіли в Інституті вивчення війни.

Збройні Сили України продовжили наступ та просунулися поблизу Бахмута Донецької області. Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни у щоденному звіті за 30 жовтня.

"30 жовтня українські війська продовжили наступальні дії на Бахмутському напрямку та підтвердили наступ", — йдеться у повідомленні.

Відповідно до геолокаційних кадрів, опублікованих 30 жовтня, Сили оборони просунулися на північний схід від Курдюмівки, що за 10 кілометрів на південний захід від Бахмута. У Генштабі ЗСУ заявили, що українські військові продовжують наступальні дії на південь від Бахмута та завдають втрат окупантам.

Натомість російські військкори стверджували, що українські бійці нібито безуспішно намагалися просунутися за залізничну колію між Кліщіївкою та Андріївкою. Проте один із росіян заявив, що ЗСУ вдалося просунутися за лінію залізниці на південь від Андріївки і закріпитися на нових позиціях.

Аналітики зазначили, що 30 жовтня Збройні сили Російської Федерації продовжили наземні атаки біля Бахмута, проте не було жодної заяви чи підтвердження щодо їхнього просування. У Генштабі ЗСУ наголосили, що окупанти безуспішно намагалися відновити втрачені позиції біля Андріївки та Кліщіївки. Тоді як зі слів командувача Сухопутних військ ЗС України генерал-полковника Олександра Сирського, військові РФ "суттєво посилили своє угруповання" під Бахмутом та перейшли від оборонних дій до "активних".

В Інституті вивчення війни не можуть самостійно підтвердити суттєву зміну складу російських військових біля Бахмута, проте російські військкори стверджували, що на північний захід від Бахмута в районі Берхівки, Васюківки, Оріхово-Василівки тривають позиційні бої.

Бахмутський напрямок

Нагадаємо, 30 жовтня бійці Третьої окремої штурмової бригади Збройних Сил України показали, як штурмували посадку біля Бахмута Донецької області. Зокрема, штурмовики відстрілювали російські безпілотники, а окупанти продовжували накривати бійців щільним вогнем.

Аналітики Інституту вивчення війни у звіті за 30 жовтня розповіли, що окупанти продовжують використовувати штурмові підрозділи "Шторм-Z". Зокрема, в ISW вважають, що ЗС РФ готуються до проведення "м'ясних штурмів" під Авдіївкою.