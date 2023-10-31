"Чим швидше, тим краще": ВМС Іспанії хоче придбати винищувачі F-35B

Наразі Військово-морські сили мають 40-річні літаки Harrier, які треба замінити. Іспанія ризикує залишитись єдиним експлуататором штурмовиків.

Міністерство оборони Іспанії працює над інвестиціями в Збройні сили. Тепер гостро постало питання замінити старих штурмовиків Harrier на винищувачі F-35B 5 покоління. Про це повідомляє Infodefensa.

Військово-морські сили Іспанії підкреслюють необхідність замінити застарілі літаки Harrier на новітні. Командувач авіаційної флотилії ВМС капітан Хосе Еміліо Регодон Гомес заявив, що він наполягає на заміну літак.

"Наразі існує лише одна можлива модель: F-35B. Чим раніше, тим краще", — заявив Гомес.

AV-8B Harrier

Зараз Корпус морської піхоти США та ВМС Італії переходять на F-35B. Відтак Іспанія може залишитись єдиною країною, яка експлуатує літаки Harrier. Окрім цього військові наголошують, що зараз виробництво F-35B розписано на роки вперед, тому треба враховувати й час, які знадобиться до фактичного отримання американських винищувачів.

Разом з тим військові зазначають, що вони тримають AV-8B Harrier в боєготовому стані й постійно покращують можливості літаків. В експлуатації Harrier знаходяться вже 40 років. Остання модернізація є 5 IFF, також планується оновити авіоніку та озброєння.

Якщо флот літаків не оновлять, то для Іспанії це буде крок назад в амбіціях. ВМС не зможуть виконувати завдання з авіаносця для підтримки піхоти чи скоординованих атак.

Нагадаємо, 20 жовтня ВМС Іспанії виявили російський підводний човен та буксир в західній частині Середземного моря.

4 жовтня в США пояснили, чому існує так багато версій винищувача F-35.