Все не так погано: які переваги має Leopard 1A5 над радянськими танками (відео)

Танки Leopard 1A5 мають відмінну оптику, як на Leopard 2, високу маневреність, але слабке бронювання. Проте його можна покращити динамічним захистом, вважає аналітик.

Західні країни пообіцяли передати Україні майже 200 танків Leopard 1A5. Вони мають слабке бронювання, але відмінну оптику. Про це повідомляє аналітик 2S7 Pion в Х (раніше Твіттер).

Leopard 1A5 має значну кількість переваг над радянськими танками Т-64 чи Т-72.

Оптика Leopard 1A5

Основною перевагою Leopard 1 є система управління вогнем EMES-18, модифікована версія якої використовується в Leopard 2A4, 2А6 та шведських Strv 122. Окрім цього тепловізійні засоби виявлення також схожі з Leopard 2. Це означає, що Leopard 1 може виявляти та уражати цілі з такою ж ефективністю, що і Leopard 2.

Леопард 1 має чудову оптику EMES 18

Своєю чергою РФ все частіше використовує танки, які взагалі не мають тепловізійних систем, а лише інфрачервоні прожектори. Вони мають обмежений радіус дії. Зокрема такі комплекси встановлюються на Т-72 чи Т-72Б.

Двигун

Сам двигун на Leopard 1A5, як стверджує автор, вийшов дуже вдалим. Проте є ще одна велика відмінність від радянських машин — швидкість заднього руху. Російські Т-72 або Т-90 їдуть 4-5 км/год та до 11 км/год відповідно. На полі бою це додає ризиків бути ураженим. Українські війська вже знищували Т-72 ЗС РФ, який їхав назад зі швидкістю 4 км/год.

Задня швидкість Т-72 ЗС РФ

Танк Leopard 1A5 має швидкість заднього ходу 25 км/год, що підвищує шанси екіпажу покинути поле бою. До того ж танк має високий рівень мобільності, що також підвищує виживаність.

Задня швидкість Leopard 1A5

Як покращити бронювання Leopard 1

Найуразливішим місцем Leopard 1A5 є бронювання. Проте розв'язати питання можна шляхом встановлення блоків динамічного захисту "Контакт" у лобовій частині, на бортах і можливо на боках башти. Щоб встановити ДЗ потрібно аби техніка мала 35-40 мм бронювання. Головне питання полягає в тому, чи буде так робити українська армія. У випадку з Leopard 2A4 так вже було.

ДЗ "Контакт-1"

Нагадаємо, 27 жовтня ЗМІ писали, що Бельгія виконала контракт на постачання Україні боєприпасів для Leopard 1.

11 жовтня Міноборони України прийняло на озброєння три типи Leopard 1 та 2.