"Суб'єктивне бачення журналіста": Подоляк відреагував на статтю Time про Зеленського

Як зазначив радник Офісу президента Михайло Подоляк, Зеленський ставиться "жорстко" до того, що Україна воює вже понад 600 днів, й хоче "більш ефективних комунікацій".

Загальний тон статті не зовсім відображає настрій Володимира Зеленського та його оточення. Якоїсь "розлюченості" чи почуття "зради" з боку партнерів немає. Про це заявив радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк в ефірі Радіо Свобода.

Подоляк наголосив, що є "об'єктивні речі", як-от швидкість постачання зброї. За його словами, влада України каже про це відкрито.

Окрім того, радник Офісу президента зазначив, що остання стаття Time про Володимира Зеленського – це субʼєктивна точка зору конкретного журналіста, який має своє бачення того, що відбувається.

"Я зовсім не розумію, що таке анонімні джерела постійно. Тому що, коли я з кимось розмовляю від імені Офісу президента, то я обов’язково кажу, що це я говорю. Подекуди ці анонімні джерела — це люди, які не мають доступу до певної інформації, але які десь там поряд перебувають і вони хочуть збільшити свою вагу. І свої бачення видають за аксіоматичні знання", — відзначив Подоляк.

Як зазначив Подоляк, президент ставиться "жорстко" до того, що Україна воює вже 614 днів, й хоче "більш ефективних комунікацій, виконання функціональних обов’язків" та реалізації заявлених намірів "хоча б на 70−80%".

У Time заявили, що Зеленський почувається зрадженим союзниками: деталі

Нагадаємо, журнал Time вийшов із передовицею про президента України Володимира Зеленського та з його фото на обкладинці.

Саймон Шустер — автор матеріалу, розповідає про труднощі президента в тому, щоб втримати увагу міжнародної спільноти до війни в Україні, зокрема США, особливо після нового вибуху конфлікту в Ізраїлі, згадує щодо серйозних проблем із корупцією тощо.

Фото: TIME

За словами автора, найбільше Зеленський почувається зрадженим своїми західними союзниками. Вони залишили його без засобів, щоб виграти війну, лише засобів, щоб пережити її.

Нагадаємо, у грудні 2022 року журнал TIME назвав "людиною року" Володимира Зеленського й "український дух". У виданні відзначили мужність політика.