Випитувала інформацію у клієнтів: на Харківщині власниця салону краси шпигувала для ФСБ (фото)

На думку слідства, підозрювана передавала інформацію ФСБ через свою знайому, яка співпрацювала з Росією та після деокупації Ізюму втекла до Бєлгорода.

В Ізюмі на Харківщині Cлужба безпеки викрила власницю салону краси, яка випитувала у клієнтів інформацію про переміщення та базування українських військових. Зібрані дані жінка передавала російським спецслужбам. Про це повідомили у Службі безпеки України.

"Для збору розвідданих фігурантка "втемну" використовувала своїх клієнтів, у яких випитувала "потрібні" відомості під час надання косметологічних послуг та побутових розмов", — йдеться у повідомленні.

Підозрювана розпитувала своїх клієнтів під час надання послуг про періодичність руху та кількість руху ешелонів з бронетехнікою та важкою артилерією, які рухалися у напрямку передової. Отриману інформацію вона передавала до ФСБ через свою знайому, яка після окупації Ізюму почала співпрацювати з окупантами, а згодом втекла до Бєлгорода.

Після звільнення населеного пункту жінка покинула райцентр та втекла до Бєлгорода, де вона дистанційно переконала подругу співпрацювати на російську спецслужбу. Раніше СБУ їй повідомила про підозру за колабораційну діяльність.

Тим часом власниці салону краси повідомили про підозру у несанкціонованому поширенні інформації про переміщення, рух та розташування підрозділів ЗСУ. Наразі вона перебуває під вартою, їй загрожує до 8 років позбавлення волі.

Фото: СБУ Фото: СБУ

Звільнення Ізюму

10 вересня Збройні сили України звільнили Ізюм, який перебував в окупації з квітня. Російські військові використовували місто як базу для постачання військ, з якого вели наступ на Донбас.

Після виходу окупантів у місті знайшли місце масових поховань. У вересні минулого року начальник слідчого управління Харківської області Сергій Болвін заявляв про близько 440 поховань у місцевому лісі.

Також російські військові облаштовували у підвалах катівні, де проводилися тортури та вибивалися свідчення чи згода на співпрацю.

Нагадаємо, 30 жовтня у Запоріжжі викрили місцевого мешканця, який за 30 тис. гривень шпигував за переміщенням колон ЗСУ. Він розмістив на головних дорогах міста вебкамери, які мали здійснювати безперервну онлайн-трансляцію.

Також раніше СБУ затримала у Кіровоградській області чоловіка, який збирав інформацію місця базування ЗСУ та місцевих штабів Тероборони.