Підбили посеред ночі: на Херсонщині дрон Нацгвардії знищив РСЗВ "Град" ЗС РФ (відео)

Російська установка "Град" встигла відстрілятись по українських позиціях, свідчить відео. Втім після цього отримала "покарання" від FPV-дрона Сил оборони України.

На Херсонщині оператори FPV-дронів 11 бригади Нацгвардії вистежили російську установку "Град", яка обстрілювала українську територію. Обстріли відбувались вночі, і саме вночі дрон підібрався до РСЗВ і підірвав її. Про удар по РСЗВ "Град" ЗС РФ розповів український волонтер Сергій Стерненко.

Стерненко повідомив, що дроном керував оператор екіпажу "Самосуд" підрозділу БПЛА "Ластівка" 11 бригади Національної гвардії. Удар завдали вночі, оскільки військові ЗС РФ почали побоюватись атак FPV-дронів, тому перестали діяти вдень.

На відео видно, що російська РСЗВ "Град" стоїть посеред поля і стріляє у бік українських позицій. Установка встигла випустити більш як 24 ракети, поки до неї прямував український дрон. Тим часом пристрій облетів російські позиції і нарешті вдарив по пристрою.

Ситуація на Херсонщині — деталі

Зазначимо, у звіті Генштабу ЗСУ на ранок 31 жовтня вказано, що російські війська завдають масованих ударів по території правобережжя Херсонської області. Авіація загрожувала Новобериславу, Зміївці, Козацькому, Іванівці, Бериславу, Миколаївці, Антонівці, Тягинці, ідеться у звіті. Протягом минулої доби ворог обстріляв 110 населених пунктів неподалік усієї лінії фронту — від Харківщини до Херсонщини.

Вдень 31 жовтня росіяни двічі обстріляли центр Херсону, повідомила місцева влада. Зокрема, близько 10 год. під удар потрапив Дніпровський район, внаслідок чого загинув чоловік — згорів у автомобілі. Близько 11 год. відбулась ще одна атака, можливо, балістичною ракетою, випущеною з Криму. Від цього удару отримав поранення один громадянин, а близько десятка авто було пошкоджено.

Між тим австрійський воєнний експерт Том Купер впевнений, що у ЗСУ достатньо сил, щоб відкрити другий фронт на Херсонщині. При цьому він описує ситуацію, яка склалась на лівобережжі: тут Сили оборони розширили плацдарм, який вже має площу більш як 250 кв. км.

Нагадуємо, журналісти підрахували, скільки різних ракет та дронів зібрала РФ для зимових ударів по Україні. Згідно з попередніми оцінками, може ітись про близько 700 снарядів. Тим часом зменшилась кількість дронів, які тривожили Москву: боєць ЗСУ пояснив, скільки коштує один далекобійний безпілотник, здатний пролетіли 400 км вглиб Росії.