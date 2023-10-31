"Вразлива сторона": у ЗСУ пояснили, чому Росія економить "Калібри" та ракети Х-101 (відео)

Зі слів речниці ОК "Південь" Наталії Гуменюк, ворог зосередився на точкових ударах через свої плани на майбутні атаки.

ЗС РФ зменшили кількість атак по території України ракетами типів "Калібр" та Х-101. Це пояснюється тим, що попереду — холоди. Про задуми російських окупантів у ефірі телемарафону 31 жовтня розповіла речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк.

"Останнім часом вони не використовують ракети повітряного базування типу Х-101. Це означає, що виробництво їх триває, отже відбувається певне накопичення", — зазначила вона.

Також речниця нагадала, що протягом певного періоду російські війська не застосовують для своїх ударів ракети морського базування типу "Калібр". З її слів, країна-агресорка ще має запаси цього озброєння.

"Окрім того, ці самі ракетні удари, так звані точкові, ворог все ж час від часу застосовує. Зокрема, в останній час він робить акцент саме на балістичному озброєнні", — підкреслила Гуменюк.

Вона пояснила, що це свідчить про прагнення ворога тримати українців у напруженому стані. Так Росія готується до подальших масованих ракетних ударів.

"З настанням холодів буде більша потреба в енергетиці, і це буде вразлива сторона економіки", — пояснила представниця ОК "Південь".

Вона додала, що, цілком ймовірно, ЗС РФ атакуватимуть енергетичні об’єкти.

Нагадаємо, у ЗМІ підрахували, скільки ракет різних типів нині є у ЗС РФ. Станом на кінець серпня у ворожому арсеналі було 140 "Калібрів".

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