Згоріло 10 машин, десятки загиблих: в Україні ліквідували батальйон ЗС РФ з Чувашії (фото)

Під удар потрапила колона з 10 автомобілів, які везли батальйон мобілізованих з Чувашії на війну в Україну, свідчить відео. На кадрах після прильоту ракет видно повністю вигорілі уламки.

На окупованій частині України снаряд влучив по колоні машин, в яких на лінію фронту везли батальйон мобілізованих з Чуваської Республіки РФ. За попередніми даними міг загинути цілий батальйон новобранців, між тим місцева влада повчить і погрожує тим, хто про це розповідає. В деталях подій з чувашами розібрався Фокус.

Інформація про надзвичайну подію з мобілізованими чувашами оприлюднили у місцевому неурядовому Telegram-каналі. В дописі вказано, удар стався 29 жовтня. Автор стверджує, що відбувся приліт ракет РСЗВ HIMARS по колоні КАМАЗів та УАЗів, наповнених громадянами РФ, які їхали воювати проти українців.

Наразі офіційних даних щодо кількості загиблих немає, ідеться у дописі. Однак за попередніми оцінками родичів, могли загинути або отримали поранення 120 осіб. Також вказують, що начебто згоріло 10 машин і "батальйон Атӑл повністю знищено".

На відео з місця подій видно, як вночі на узбіччі дороги палають автівки. На іншому відео — ті ж машини, але вдень після пожежі. Є кадри з уламками вантажівок та залишками номерів.

Війна в Україні: палають авто ЗС РФ Війна в Україні: авто ЗС РФ після пожежі Війна в Україні: КАМАЗ ЗС РФ після пожежі Війна в Україні: наслідки влучання Війна в Україні: номер авто після влучання Війна в Україні: уламки авто після влучання

Війна в Україні — деталі ситуації з чувашами

Зазначимо, представники військової влади Чувашії заперечують неприємний інцидент з мобілізованими. Зокрема, головний військовий комісар Бахтийор Холіков запевняє, що нічого не знає про подію, а хто про неї щось буде розповідати, того покарають.

Військом Чувашії - про інцидент з HIMARS Фото: Скриншот

Тим часом у мережі поширили фрагмент списків поранених і убитих з 1 батальйону 1251 мотострілецького полку ЗС РФ. Згідно з цими списками, є близько 40 поранених та 19 загиблих. Поранених, які отримали осколкові травми, доправлені у госпіталі Джанкою та Севастополя. Зазначимо, батальйон в армії РФ — це близько 500 осіб.

Також у мережі опублікували кадри мобілізованих з чуваського батальйону перед відправкою на війну в Україну. На відео видно, як громадяни РФ тішаться майбутній участі у бойових діях. При цьому відстань до України — близько 1 тис. км.

Наразі немає офіційного підтвердження ЗСУ щодо удару HIMARS по колоні мобілізованих з Чувашії.

Зазначимо, згідно зі звітом українського командування, 28-29 жовтня було завдано 21 ударів ракетних військ ЗСУ по позиціях ЗС РФ. Серед перелічених цілей — райони зосередження особового складу ворога.

Між тим з часу початку наступальної операції російського командування під Авдіївкою Генштаб ЗСУ розповідав про рекордні втрати живої сили противника. Наприклад, 13 жовтня інформували про "мінус" 1030 росіян.

Крім того, станом на 31 жовтня втрати ЗС РФ перевищили 300 тис. осіб, свідчать дані командування. Саме стільки військових ЗС РФ загинули або отримали поранення за 615 днів війни в Україні (в середньому — по 480 ос. на день).

Нагадуємо, 26 жовтня офіцер ЗСУ Анатолій Штефан розповів про п'ятьох загиблих росіян. З'ясувалось, що серед загиблих є офіцер ФСБ РФ та майор ПВК "Вагнер". 30 жовтня він повідомив про долю бойовика на прізвисько "Хорват": потрапив у ДТП в центрі Донецька.