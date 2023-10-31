Не дали самогон: стали відомі подробиці розстрілу родини з 9 людей окупантами у Волновасі

Російські криміналісти встановили, що вбивці мали військову підготовку та стріляли у темряві з автоматичної зброї з глушниками та з використанням тепловізорів.

Слідчий комітет Росії повідомив про затримання двох військових, яких підозрюють у вбивстві дев'ятьох людей в окупованій Волновасі Донецької області. За офіційною версією, вбивці – контрактники з Далекого Сходу. Про подробиці кривавої розправи над членами великої родини пише російське видання "Агенство новости".

За даними Слідкому, причиною вбивства став побутовий конфлікт.

Вбивство сталося у п'ятницю, 27 жовтня. Усі вбиті — члени однієї родини Капканець. Напередодні вони зібралися, щоб відсвяткувати день народження 51-річної Тетяни Капканець, де зібралися як члени сім'ї, так і гості. Там же був присутній глава сім'ї – 53-річний Едуард Капканець. Серед убитих його сини із сім'ями — 31-річний Андрій, його дружина Наталія, а також 25-річний Олександр і його 27-річна дружина Катерина Хатинська. Також серед убитих і її 20-річний брат – Дмитро Хатинський. Вбивці не пощадили двох дітей – 4-річного Микиту та 9-річну Настю.

У соцмережах пишуть, що криміналісти встановили, що вбивці мали військову підготовку та стріляли у темряві з автоматичної зброї з глушниками та з використанням тепловізорів.

Журналістам російського видання Astra у поліції повідомили, що людей скоріш за все вбили уві сні.

"Всі вбиті на думку. На ліжках. Будинок залили водою, мабуть, щоб приховати докази. Усі сусіди кажуть, що вбивці – військові", – розповів також сусід родини.

Як повідомляло російське медіа Baza, напередодні вбивства у родини стався конфлікт з людьми у військовій формі без розпізнавальних знаків.

"Містом ходять чутки, що родина торгувала самогоном, як і багато хто, бо серед військових величезний попит. Бухають по-чорному. Кажуть, що вдень до них приходив чеченець. Хотів самогону взяти. Не купити, а взяти: на кшталт, ми ж вас захищаємо. На це він отримав відмову, був гучний скандал та погрози", — розповів сусід родини.

Російський телеграм-канал "Русская весна" повідомив, що контрактники були п'яні, а пізніше вони вирішили помститися, увірвалися в будинок і розстріляли сплячих людей. Затримані нібито сказали, що не знали, що там були діти.

Вбивць вирахували завдяки мотоциклу, на якому вони пересувалися. Його знайшли поряд із будинком, у якому проживав один із підозрюваних.

У розправі над родиною підозрюють військовослужбовців РФ Станіслава Рау та Антона Сопова, які перебували на території Донецька поряд з Волновахою як контрактники 80 БРУ — в/ч 19288.

У вбивстві підозрюють військовослужбовців РФ Станіслава Рау та Антона Сопова

"За даними джерела, одного з убивць взяли вдома – він проживав неподалік котеджу, в якому знайшли розстріляну родину Капканець. Іншого обвинуваченого виявили трохи згодом. На початкових слідчих діях Сопов та Рау зізналися, що хотіли поквитатися лише з чоловіками – Едуардом та його сином Олександром, які, нібито, їх образили. За словами затриманих, жінок та дітей вони вбили випадково, тому що у темряві не змогли розпізнати жертв", — йдеться в повідомленні.

У розправі над родиною підозрюють військовослужбовців РФ Станіслава Рау та Антона Сопова

Astra підтвердила особистості Сопова та Рау. Батьки обох раніше неодноразово засуджені, а батько Сопова Руслан Сопов знаходиться в базі "Миротворець" як військовослужбовець ЗРД 60-й ОМСБр (в/ч 16871).

"Це наймасовіше вбивство мирних жителів російськими військовими та співробітниками "ЧВК Вагнера" з розслідуваних російськими правоохоронними органами", — резюмувало "Агенство новости".

Нагадаємо, 29 жовтня стало відомо про смерть дев'ятьох людей у Волновасі. Група злочинців приїхала на місце злочину на мотоциклі, мала при собі зброю з глушником. Людей розстріляли просто у ліжках та уві сні.

30 жовтня у Донецькій прокуратурі повідомили, що серед загиблих троє жінок та двоє неповнолітніх дітей 2014 та 2018 років народження.