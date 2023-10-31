Удар по Грозі: в ООН визнали, що РФ убила виключно цивільних, а "законних цілей" не було (фото)

Слідчі ООН зробили висновок, що в Грозі не було "законних цілей" для удару ЗС РФ. Також зазначили, що внаслідок удару загинули представники 15 сімей, серед них — жодного військового.

Представники ООН відвідали село Гроза, по якому росіяни 5 жовтня вдарили балістичними ракетами "Іскандер". У висновку, опублікованому за результатами розслідування, вказали, що місцевість не могла бути "законною ціллю" для ЗС РФ, оскільки на момент удару в епіцентрі не було жодного військового. Основні тези висновку опубліковані у спеціальному звіті на порталі організації.

Звіт "Напад на поминальний обід у селі Гроза 5 жовтня 2023 року" містить вісім сторінок. Документ створений Моніторинговою місією ООН за прав людини. У Резюме вказано, що Росія несе повну відповідальність за загибель 59 мирних людей. Можливі причини злочину ЗС РФ — або неякісна підготовка удару, або навмисний намір убити цивільних. Тому ООН рекомендує Москві визнати це і виплатити жертвам обстрілу репарації.

Обстріл Грози — висновок ООН Фото: Скриншот

Удар по Грозі — деталі

Зазначимо, розслідувачі ООН опитали жителів села Гроза і склали повну картину подій, яка сталась 5 жовтня. Для цього поговорили з 35 особами, серед них двоє осіб, яким вдалось вижити, а також 27 місцевих жителів, працівники моргу, лікарі та представники органів влади.

З'ясували, що під час поховання на кладовищі дійсно перебували п'ять військових. Однак відразу після поховання вони поїхали геть. Натомість решта учасників захоронення рушили у кафе, розташованому у центрі населеного пункту.

О 13:00 усі учасники поминального обіду вже сиділи за столами. За 20-25 хвилин туди прилетіли російські балістичні ракети "Іскандер" — вони влучили у східне крило будівлі, зруйнувавши його та магазин неподалік.

В результаті російського удару по Грозі загинуло 59 осіб, при чому серед них були представники 15 місцевих родин. Крім того, третина з 64 постраждалих були старші 60 років. Поруч з селом розслідувачі не помітили нічого, що можна було б прийняти як "законну військову ціль".

Розслідувачі опублікували світлини, зроблені в Грозі. На світлинах — руїни кафе та люди, які втратили близьких внаслідок удару РФ.

ЗМІ раніше розповіли про бійця ЗСУ Андрія Козиря, якого переховали у Грозі під час російського обстрілу. Перепоховання влаштував його син Денис — колишній військовий, який разом з батьком повернувся з-за кордону у перші дні війни. Під час удару РФ загинув син Андрія Козиря, а також його невістка та мати невістки. Серед загиблих — інші родичі полеглого бійця.

Між тим СБУ з'ясувало ім'я чоловіків, які навели російські ракети на Грозу. Ними виявились два брати, місцеві жителі, які під час російської окупації пішли на співпрацю з ворогом. Правоохоронці відшукали листування цих осіб з кимось з мешканців з села: саме таким способом вони дізнались про поховання і сподівались, що на ньому будуть військові ЗСУ.

Тим часом у РФ заперечують факт удару по цивільних: запевняють, що вдарили по гнізду нацистів.

Нагадуємо, 6 жовтня після удару по Грозі росіяни обстріляли готель у Харкові. Тоді загинуло двоє людей: неповнолітній хлопчик та його бабуся. 31 жовтня росіяни вдарили по центру Херсона: протягом години загинув один цивільний чоловік, а інший отримав поранення.