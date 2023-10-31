БПЛА Bayraktar стали рідше використовуватися на фронті: у ГУР назвали причину

За словами офіцера з розвідки Володимира Валюха, зараз складно знайти ситуації, в яких можна було б застосувати турецькі безпілотники, але це не свідчить про їхню марність.

Популярний безпілотник турецького виробництва Bayraktar TB2, який активно використовувався на війні в Україні, міг втратити свою колишню ефективність. Про це йдеться в матеріалі DefenseNews, який було опубліковано 31 жовтня.

Зазначається, що з перших днів війни в новинах часто згадували БПЛА від турецького виробника Baykar, адже він активно допомагав бійцям ЗСУ боротися з російською агресією на полі бою.

У матеріалі зазначають, що Bayraktar TB2 успішно вражав російські танки, артилерійські установки, кораблі, РСЗВ, зенітні установки тощо. Протягом останнього року безпілотники почали дедалі рідше з'являтися у відеозаписах із фронту. Причин на це кілька.

"Що стосується ТB2, то я не хочу казати, що вони не приносять користі, але зараз важко знайти ситуації, в яких їх можна було б використати", — заявив офіцер Головного управління розвідки Міноборони України Володимир Валюх.

Окремо було висловлено подяку турецькій компанії, однак у перші дні війни БПЛА було значно більше і вони справді були ефективнішими. Нині вони все ж таки застосовуються, але вже не з такою частотою і при виконанні інших завдань.

Головна причина, яку назвав офіцер, — поліпшення російської системи ППО та радіоелектронної оборони, які не дають змоги БПЛА залишатися ефективними. Крайній політ, який вдалося побачити Володимиру Валюху, тривав 30 хвилин, хоча їхній час роботи, за даними виробника, може сягати 27 годин.

Журналісти звернулися по коментар до компанії Baykar, де представники відповіли, що відсутність роликів не означає, що безпілотник узагалі не використовують на війні в Україні.

"Це складне середовище для роботи. Наразі літаки Bayraktar TB2 використовуються здебільшого для щоденних польотів з метою відстеження цілей, що може бути не менш цінним, ніж атака. TB2 не атакують, хіба що виявляють відкриті вікна — їм не потрібно бути легкою мішенню для російських систем ППО", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 30 жовтня повідомлялося, що турецький Bayraktar TB3 здійснив перший політ і вже з наступного року піде в серію. Новий безпілотник вміє злітати з коротких злітно-посадкових смуг, базуватися на кораблях, а також має вдвічі більше корисне навантаження, ніж у Bayraktar TB2.