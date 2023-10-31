"Справа рук спецслужб РФ": у ГУР відкинули причетність України до бунту в Дагестані (відео)

За словами представника розвідки Андрія Юсова, в Росії з імперських часів панувала ксенофобія та антисемітизм, тому дивуватися заворушенням в аеропорту Махачкали не варто.

Представник Головного управління розвідки Міноборони (ГУР МО) Андрій Юсов заявив, що бунт в аеропорту Махачкали могли організувати російські спецслужби. На цю тему він висловився в ефірі телемарафону 31 жовтня.

За його словами, антисемітські погроми, в яких президент Володимир Путін звинуватив Україну, вочевидь не вина Києва. Така практика прийнятна для Росії ще з імперських часів.

"Росія традиційно ще з імперських часів залишається одним зі світових центрів ксенофобії та антисемітизму. І всі ці процеси там керуються власними спецслужбами, починаючи з "чорносотенців" початку 20 століття, якими керувала царська "охранка", — заявив Андрій Юсов.

Нині нічого не змінилося, вважає представник ГУР МО, тому всі заходи в аеропорту Дагестану, які бачив увесь світ, "справа рук саме російських спецслужб".

Україна до цього ніяк не причетна, заявив Андрій Юсов.

Бунт в аеропорту Махачкали: реакція Путіна

30 жовтня президент Росії Володимир Путін побачив у заворушеннях у Дагестані "причетність" не тільки Києва, а й західних спецслужб. Він вважає, що світ продовжує робити все, щоб дестабілізувати і розколоти російське суспільство.

Усі провокації в Махачкалі нібито були інспіровані через соціальні мережі в Україні, заявив глава Кремля.

"Непогано було б тим, хто так піклується нібито про громадян Ізраїлю, провести розслідування, чим займаються їхні спецслужби в Україні, якщо вони намагаються інспірувати погроми в Росії. Морок та й годі, по-іншому сказати неможливо", — говорив Володимир Путін.

Нагадаємо, 31 жовтня повідомлялося, що представник Державного департаменту США Метью Міллер відповів на заяву Володимира Путіна про погроми в Дагестані. Він вважає, що звинувачувати в події Україну повний абсурд і всю відповідальність несуть виключно росіяни.