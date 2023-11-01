Війна добра зі злом: зупинка допомоги Україні зробить США вразливими, — член Конгресу

Членкиня Палати представників Кріссі Хулахан вважає, що неправильно, щоб на Україну, на відміну від Ізраїлю або Тайваню, поширювалися унікальні заходи щодо фінансування або підзвітності.

Якщо США відмовляться від підтримки України, то стануть більш уразливими. Війни в Ізраїлі та Україні пов'язані між собою. Про це написала член Палати представників Конгресу США Кріссі Хулахан у статті для Newsweek.

За її словами, зараз триває війна добра зі злом. І в цій війні, на жаль, люди гинуть на всіх фронтах.

"Ми повинні пам'ятати легендарне минуле України та Ізраїлю, як вони залишаються переплетеними і чому ми поділяємо нашу підтримку їхньої боротьби за свободу", — написала вона.

Хулахан вважає, що неправильно, щоб на Україну, на відміну від Ізраїлю чи Тайваню, поширювалися унікальні заходи щодо фінансування чи підзвітності. Вона закликала нового спікера Палати представників Майка Джонсона та його колег проголосувати за фінансування, яке нещодавно запросив президент США Джо Байден. Йдеться про пакет у 106 млрд доларів.

"Люди воюють і гинуть на всіх фронтах. Як наше минуле пов'язане одне з одним, так і наше колективне майбутнє. Долі всіх нас, хто цінує життя, свободу і демократію, пов'язані, і зараз ці принципи перебувають під прямою загрозою", — написала Хулахан.

Нагадаємо, що 30 жовтня стало відомо, що нещодавно обраний спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон запропонував новий пакет військової допомоги тільки Ізраїлю. За словами журналістів, Джонсон вважає, що на допомогу Єрусалиму потрібно виділити 14,3 млрд доларів. Відповідний проєкт закону вже внесено до Конгресу, однак ініціатива зіткнеться з серйозним опором з боку багатьох інших законодавців.