РФ будує нові бази ППО в окупованому Криму (супутникові знімки)

В районі Оленівки, куди вже прилітали ракети по позиціях ППО, ворог побудував три нові позиції. Ймовірно, вони використовуються вночі, бо на знімках техніки немає.

Російські окупанти облаштовують нові позиції для протиповітряної оборони в тимчасово окупованому Криму. Про це повідомляє журналіст "Радіо Свободи" Марк Крутов у Х (раніше Твіттер).

Під час аналізу нових супутникових знімків в тимчасово окупованому Криму журналіст виявив одразу три нових бази окупантів для протиповітряної оборони за такими координатами:

45.468380, 32.726560, зведена між 1-3 вересня;

45.456980, 32.733590, зведена між 8-13 вересня;

45.439056, 32.741146 зведена між 18 та 22 вересня.

Всі три нові позиції виглядають пустими, але є ймовірність, що окупанти використовують їх вночі. Також всі вони орієнтовані на найбільш ймовірному напрямку потенційних українських ударів. Ймовірно, російські війська використовують лише одну позицію постійно, а інші є альтернативними.

Нові позиції ППО без техніки Фото: Planet Нові позиції ППО без техніки Фото: Planet Нові позиції ППО без техніки Фото: Planet

Окрім цього кластер ППО розташовано неподалік від Оленівки, куди українські ракети вже успішно долітали, щоб знищити С-400 й радари. Не виключено, що Росія хоче побудувати мережу позицій для ППО, щоб ввести в оману Україну перед ударами.

Бази ППО окупантів в Криму

Нагадаємо, 30 жовтня ракети атакували полк ППО РФ неподалік села Оленівка.

31 жовтня експерти заявили, що ракети ATACMS змінюють правила гри після атак на російську протиповітряну оборону в Криму.