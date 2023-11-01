Українські бійці пошкодили новітній російський танк Т-90М "Прорив" біля Авдіївки (відео)

Знищити ремонтну машину та російський танк Т-90М "Прорив" вдалося за допомогою безпілотного літального апарату.

Українські бійці з третього окремого полку спеціального призначення імені князя Святослава Хороброго уразили ремонтну машину Збройних сил Російської Федерації та пошкодили танк Т-90М "Прорив" на Авдіївському напрямку. Про це повідомили в СтратКому ЗСУ в Telegram.

"На Авдіївському напрямку оператори 3-го окремого полку СпП імені князя Святослава Хороброго за допомогою БПЛА знищили ремонтну машину противника та пошкодили танк Т-90М "Прорив" — йдеться у повідомленні.

В опублікованому відео видно, як оператор безпілотного літального апарату виявив військову техніку російських військових. Після чого був завданий влучний удар, який знищив російську ремонтну машину та пошкодив танк Т-90М "Прорив". Після атаки в небо здійнявся вогонь та густий сірий дим.

Танк Т-90М "Прорив": що про нього відомо

Російський танк Т-90М "Прорив" є найновішим та найсучаснішим танком РФ. Танк озброєний 125-мм гладкоствольною гарматою 2А46М-5, а боєкомплект складається з 40 снарядів, тоді як 22 з них перебувають в автоматі зарядження. Танк Т-90М наділений баштою нової форми, новим автоматом заряджання гармати, сучасною бортовою електронікою та комплексами динамічного захисту.

Російський танк Т-90М "Прорив" Фото: defence-ua

Нагадаємо, 31 жовтня стало відомо, що бійці 47-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України уразили російську установку розмінування УР-77 "Метеорит" у Донецькій області. Це вдалося зробити за допомогою дрона-камікадзе.

30 жовтня повідомили про знищення на Авдіївському напрямку ТОС-1А "Солнцепек". Бійці підрозділу Центру спеціальних операцій "А" Служби безпеки України уразили російську техніку за допомогою БПЛА.