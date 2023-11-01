"Не обійшлося без рекордів": стали відомі втрати ЗС РФ в Україні за жовтень

У жовтні окупанти втратили в Україні рекордну кількість танків. Також було встановлено другий результат за кількістю знищеної артилерії окупантів.

Наступ окупантів на Авдіївку спричинив велику кількість втрат у ЗС РФ як в техніці, так і особового складу. За деякими пунктами вони стали рекордними. Про це повідомив військовий експерт, координатор групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

За його словами, командування ЗС РФ в жовтні дало наказ своїм військам активізувати наступи, особливо в районі Авдіївки, що спричинило різке зростання втрат у складі російських окупаційних військ. Протягом жовтня було досягнуто кілька дуже високих показників знищення російської техніки, а також не обійшлося без рекордів.

Втрати ЗС РФ танків у жовтні

У жовтні окупанти втратили в Україні рекордну кількість танків — 521.

"Такі цифри стали можливими у зв'язку з тим, що танків у військах РОВ стає непропорційно багато. Танки, які виконують зараз все частіше не властиві їм функції, особливо в наступі, частіше і знищуються", — вважає Коваленко.

Втрати ББМ ЗС РФ у жовтні

Не рекордний, але дуже високий показник втрат за ББМ окупантів у жовтні – 843. Такі високі втрати ББМ в окупантів були на початку повномасштабного вторгнення навесні минулого року.

"Таке різке зростання втрат так само обумовлено переоцінкою можливостей своїх військ навіть в умовах наступу по вузькому фронту та відсутністю цілого ряду супутніх факторів, що посилюють штурмові дії. Наприклад, відсутність повноцінного "вогневого валу" у наступі та обороні", — прокоментував військовий експерт.

Втрати ЗС РФ артилерії за жовтень

У жовтні було встановлено другий результат за кількістю знищеної артилерії окупантів – 773 од.

"Цей показник підтверджує факт високої інтенсивності артилерійських дуелей та рівень контрбатарейної боротьби, в якій ЗС РФ якісно програють, але кількісно продовжують мати перевагу за рахунок тотальної та дуже швидкої за термінами розконсервації запасів радянської артилерії", — вважає Олександр Коваленко.

Втрати ЗС РФ автотранспоту

Впродовж жовтня окупанти втратили в боях 741 одиницю транспорту. Цей показник хоч і не є рекордом, але є дуже високим.

"Автотранспорт продовжує залишатися одним із найбільш разючих показників роботи Сил оборони України з логістики ворога. При цьому слід особливо відзначити, що переважаючою частиною знищуваних одиниць стають не спеціалізовані транспортні засоби, а громадянського сектора", — пише експерт.

Втрати ЗС РФ особового складу у жовтні

В жовтні зафіксований високий показник втрат особового складу окупантів. ЗС РФ за місяць втратили — 22 920 солдатів.

"Це другий показник, за весь період повномасштабного вторгнення в Україну і обумовлений він не лише наплювальним ставленням російського командування до життів своїх солдатів та гострим дефіцитом техніки, що не дозволяє штатно укомплектовувати підрозділи для повноцінного виконання бойових завдань", — ввадає експерт.

Він зазначає, що неабияку роль у втраті особового складу відіграє застаріла техніка окупантів, бо вона непридатна для ефективного застосування в нинішніх умовах.

Нагадаємо, що з початку літнього контрнаступу Сил оборони російські загарбники вже втратили в Україні 11 важких вогнеметних систем "Солнцепек". Лише за жовтень — уже 5.

Раніше повідомлялося, що ЗС РФ за добу втратили літак Су-25, "солнцепек" і БМПТ "Термінатор".