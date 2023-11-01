США та Норвегія домовились про розробку удосконаленої ЗРК NASAMS: що відомо

В Міноборони Норвегії заявили, що війна в Україні показала, наскільки важливим є протиповітряна оборона в бойових діях.

Міністерство оборони Норвегії підписало угоду з компанією RTX та Kongsberg Defense & Aeropsace для удосконаленої ЗРК NASAMS. Про це повідомляє пресслужба відомства.

В резиденції норвезького посла у Вашингтоні підписано угоду між американською RTX та норвезькою Kongsberg щодо старту розробки оновленої зенітно-ракетної системи NASAMS. Заявляється, що контракт закладе основу для подальшого посилення вже перевірених бойових можливостей комплексу.

"Нам потрібно зміцнити та розширити протиповітряну оборону, щоб краще захистити цивільні та військові цілі від загроз з повітря. Війна в Україні показала, наскільки важлива ППО на війні. Угода про співпрацю з норвезькою компанією Kongsberg і американською компанією RTX закладає основу для подальшого розвитку випробуваної в боях системи протиповітряної оборони NASAMS проти майбутніх загроз", – сказав Бйорн Арільд Грам, міністр оборони Норвегії.

Конкретики щодо змін характеристик системи сторони не вказали. Проте зазначили, що вони мають десятиліття досвіду та значні інвестиції, щоб покращити можливості NASAMS.

Проте президент RTX в наземних і протиповітряних системах Том Лаліберті каже, що вони продовжать інвестиції, щоб підтримувати норвезьку ППО та інших союзників по світі.

У Міноборони Норвегії заявили, що вони подадуть два проєкти в парламент в межах майбутнього перегляду державного бюджету на 2023 рік по лінії Міноборони. Проєкт 7821 передбачає придбання ракет для зенітно-ракетних комплексів. Проєкт 1146 передбачає придбання компонентів NASAMS в армію Норвегії після постачання їх Україні.

Нагадаємо, 23 серпня президент Литви Гітанас Науседа заявив, що Україна отримає пускові NASAMS у вересні.

30 жовтня в ISW писали, що Україна восени отримає гібридні ЗРК FrankenSAM.