Відпустки для військових: які доступні та як їх отримати — роз'яснення юристів

За інформацією юристів, якщо відпустку військовим використано до завершення року, то відпускні гроші потрібно буде повернути за ту частину року, яка не відпрацьована.

Терміни і процедури надання відпусток для військових усіх категорій під час воєнного стану регулюються ухваленим 30 червня 2023 року законопроєктом України №9342. Про його основні положення розповідають юристи компанії MORIS Віталій Гуренко та Ростислав Соботник.

Які види відпусток доступні військовим

Під час воєнного стану відпустки для військових регулюються законом "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей".

До ухвалення законопроєкту №9342 термін відпустки військовослужбовців була на 20 днів менше. Проте передбачалося, що бійці можуть брати до 10 днів основної відпустки та до 10 днів відпустки за сімейними обставинами.

Відповідно до законопроєкту №9342 відпустки для кадрових і мобілізованих військових становлять:

основна відпустка — не більше 30 днів на рік. Надається частинами — не більше 15 днів одночасно;

відпустка за сімейними обставинами та з інших поважних причин – не більше 10 днів;

відпустки військовослужбовцям-жінкам у зв’язку з вагітністю та пологами;

відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. У разі потреби домашнього догляду – не більш як до досягнення нею шестирічного віку. Якщо обоє батьків є військовослужбовцями, така відпустка надається одному із них за їхнім рішенням;

відпустки для лікування у зв’язку з хворобою або для лікування після поранення (контузії, травми або каліцтва) за висновком ВЛК зі збереженням грошового забезпечення. Тривалість такої відпустки – від одного до чотирьох місяців (крім винятків). Лікування за кордоном не може перевищувати 12 місяців поспіль.

Крім того, законодавчим чином визначені відпустки для інших категорій військових:

військовослужбовці строкової служби – 30 днів (не більше 15 днів одночасно);

курсанти (слухачі) вищих військових навчальних закладів – канікулярна відпустка: зимова – не довше 10 днів, літня – не довше 20 днів.

Юристи звертають увагу, що використаний на дорогу час не враховується у тривалість відпустки. Він обліковується окремо й не може перевищувати дві доби в один бік.

Як оформити відпустку військовому

Алгоритм отримання військовим відпустки є таким:

військовослужбовець подає командиру підрозділу рапорт про надання відпустки;

рапорт, підписаний командиром підрозділу, подається командиру військової частини через штаб;

видається наказ командиру військової частини про надання щорічних основних відпусток. Це відбувається не пізніше ніж за два тижні до встановленого строку графіком відпусток.

Юристи зауважують, що військовому, який відправляється у відпустку, видають відпускний квиток. Коли він дістається до місця відпустки, військовослужбовець має стати на облік, а наприкінці відпустки — знятися з нього.

"Відпустку може бути подовжено в разі затримки на шляху до місця проведення відпустки або неможливості виїзду з місця проведення відпустки внаслідок непередбачених перешкод у сполученні або через хворобу військовослужбовця. Це відбувається на підставі документів, посвідчених посадовими особами", — зауважують фахівці.

Компенсація за невикористану відпустку

Компенсація передбачається мобілізованим військовим, які звільняються або демобілізуються.

Законопроєкт №9638, що набув чинності 5 жовтня цьогоріч, вніс зміни щодо компенсації невикористаних днів відпустки. Згідно з п. 10-1 ст. 14 закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", грошова компенсація виплачується у рік звільнення за невикористані дні:

щорічної основної відпустки;

додаткової відпустки;

додаткової відпустки військовослужбовцям, які мають дітей або повнолітню дитину з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи;

спеціальної додаткової відпустки для учасників бойових дій тривалістю 14 днів, передбаченої ст. 16-2 Закону України "Про відпустки".

Фахівці підкреслюють: військовослужбовцям строкової служби компенсація не передбачена.

Якщо військового звільнили або демобілізували до завершення року, а він вже використав усі дні відпустки, з його зарплати вираховують суму за ту частину року, яку він не відпрацював.

Згідно зі ст. 22 цього ж закону у разі загибелі або смерті військового компенсація за невикористані дні відпустки виплачується членам його сім’ї. Якщо їх немає, відшкодування зараховується до спадщини.

Нагадаємо, юристка практики військового права юридичної компанії "Приходько та партнери" Тетяна Козян розповіла, що крім представників ТЦК та СП, вручати повістки можуть роботодавці.

Раніше повідомлялося, що в листопаді повістки можуть вручити не лише військовозобов'язаним чоловікам, але й жінкам, які стали на військовий облік.